أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم السبت 4-9-2021

شهدت أسعار الأسمنت للمستهلك، اليوم السبت 4-9-2021، ارتفاعا قدره 50 جنيها في الطن، ليسجل سعر الطن 950-1050 جنيها، مقابل 900-1000 جنيه سعر الطن منذ أسبوع، وفقا لأحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية .

وسجلت أسعار الأسمنت تسليم أرض المصنع 760 -900 جنيه للطن اليوم السبت 4-9-2021.

وأسعار الحديد للمستهلك سجلت اليوم 4-9-2021، بين 14 الي 14.8 الف جنيه للطن، وبين 13.5الف جنيه إلى 14.6 ألف جنيه سعر الطن تسليم أرض المصنع.

وأوضح الزيني، أن أسعار الحديد تشهد ثباتا حتي الآن، وإن كان هناك ظاهرة تعرف بـ”حرق الأسعار” لسلعتي الحديد والأسمنت، ما يؤدي لخسارة لكبار التجار، ويتسبب في ارتباك سعر بيع الحديد والأسمنت للمستهلك.