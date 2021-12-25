أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم السبت في الأسواق

استمر الاستقرار في أسعار الحديد والاسمنت قبل أيام من نهاية العام الجاري

سجلت أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم السبت 25-12-2021، استقرارا في الأسواق، لتبدأ أسعار مواد البناء عند 1050 جنيهًا لطن الأسمنت للمستهلك، وعند 14.2 ألف جنيه لطن الحديد للمستهلك من إنتاج الشركات الاستثمارية، بحسب ما أكده أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت للمستهلك وصلت اليوم السبت، بين 1050 وحتى 1150 جنيهًا للطن للمستهلك، فيما تصل أرض المصنع بسعر بين 875 و1000 جنيه للطن، وفقًا لما أكده الزيني.

وتشهد أسعار الأسمنت ثباتًا نسبيًّا، خلال ديسمبر الحالي، بعد أن شهد سعره قفزات كبيرة، خلال الفترة من منتصف يوليو حتى نهاية أكتوبر، حيث زاد السعر 300 جنيه خلال تلك الفترة.

ويصل عدد الشركات المنتجة للأسمنت لقرابة 23 شركة.

أسعار الحديد اليوم

فيما سجلت أسعار الحديد، اليوم السبت، لنحو 13.750 ألف جنيه للطن بمصانع الشركات الاستثمارية، ويصل حتى 15 ألفًا للطن، تسليم أرض المصنع، لإنتاج الشركات المتكاملة كحديد عز وبشاي، وفقا للزيني

فيما يبدأ سعر الحديد للمستهلك بين 14.2 و 15.2 ألف جنيه للطن، يضيف الزيني.

وثبتت تلك الشركات أسعار الحديد بمصانعها خلال شهر ديسمبر لتأتي كالتالي:

أسعار حديد عز

شركة حديد عز أسعارها عند 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

أسعار حديد المصريين

فيما تبلغ أسعار الحديد لشركة «حديد المصريين» نحو 14.9 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

أسعار حديد السويس للصلب

تبلغ أسعار الحديد لشركة «السويس للصلب» 14.900 ألف جنيه للطن لشهر ديسمبر.

أسعار حديد شركة بشاي للصلب

أسعار الحديد بشركة «بشاي للصلب» تصل إلى 15 ألف جنيه.

أسعار الحديد بشركة مصر ستيل

تبلغ أسعار الحديد بشركة مصر ستيل نحو 14.850 ألف جنيه للطن، مقابل 15.1 ألف جنيه سعرها في شهر نوفمبر.