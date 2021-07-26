أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم.. ترجيحات بتغييرات أغسطس المقبل

حافظت أسعار الأسمنت على سعرها لمدة أسبوعين على التوالي بين 800 إلى 1000 جنيه للطن للمستهلك

حافظت أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الاثنين 26-7-2021، على استقرارها عند نحو 14 إلي 14.8 ألف جنيه لطن الحديد، فيما حافظت أسعار الأسمنت على سعرها لمدة أسبوعين على التوالي بين 800 إلى 1000 جنيه للطن للمستهلك، وفقًا لأحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ويبلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح، حوالي 7.9 مليون طن، وفقا لغرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات.

وكانت 23 شركة أسمنت قد تقدمت لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بطلب لخفض الطاقات الإنتاجية للسوق المحلية، وهو ما وافق عليه الجهاز.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، ل”المال”، ان سعر طن الأسمنت مستقر بين 800 و1000 جنيه للمستهلك منتصف الأسبوع الجاري ،وسط هدوء الطلب بالسوق المحلية، عقب فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

ورجح، أن تشهد أسعار الأسمنت تغييرات للمستهلك مطلع أغسطس المقبل، فيما توقع استقرار أسعار الحديد عند مستوياتها الحالية.

وكان الزيني، قد أوصى بمراجعة قرار جهاز حماية المنافسة الخاص بموافقته على خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع، مؤكدا متابعته تأثيرات القرار وبشكل مستمر كل أسبوعين لتجنب ارتفاع أسعار الأسمنت للمستهلك، خاصة أنها شهدت ارتفاعًا منتصف يوليو الحالي فور صدور موافقة الجهاز على مطلب الشركات.

ويبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الأسمنت في مصر، أكثر من 255 مليار جنيه.

وتتوزع مصانع الأسمنت على مستوى المحافظات بالصعيد من أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، وبنى سويف، فضلاً عن مصانع بمحافظات الإسكندرية وسيناء والسويس.

وعلى صعيد متصل، يشهد قطاع الحديد ركودًا منذ قرابة العام مع قطاع مواد البناء ككل، ويرجح أن يشهد انتعاشة الفترة المقبلة.

وييلغ سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بين 13.6الي 14.6 ألف جنيه للطن.