أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأحد 5-12-2021 في الأسواق.. تحرك طفيف في الأسمنت

اتجهت بعض شركات الأسمنت لتحريك السوق بنسب طفيفة بلغت 10 جنيهات في الطن، أملًا في محاولة الحفاظ علي سعره في الأسواق في ظل هدوء حركة الطلب بسبب برودة الطقس

أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأحد 5-12-2021، سجلت استقرارًا للحديد وارتفاعات طفيفة في الأسمنت، حيث اتجهت بعض شركات الأسمنت لتحريك السوق بنسب طفيفة بلغت 10 جنيهات في الطن، أملًا في محاولة الحفاظ علي سعره في الأسواق في ظل هدوء حركة الطلب بسبب برودة الطقس، وفقًا لما أكده عبد العزيز قاسم سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم

يقول عبد العزيز قاسم، إن أسعار الأسمنت للمستهلك سجلت اليوم الأحد، بين 1000 وحتى 1100 جنيه للطن، فيما بلغت أسعار الأسمنت تسليم أرض المصنع بين 850 جنيها وحتى 1090 جنيها للطن.

وأوضح، قاسم أن بعض من شركات الأسمنت الكبرى، أخطرت وكلاءها برفع سعر بيع طن الأسمنت بنحو 10 جنيهات في محاولة المحافظة على سعره من التراجع، في ظل قلة الطلب التي تشهدها السوق حاليًا في ظل برودة الطقس والانخفاض المعتاد على الأسمنت خلاله.

ويبلغ عدد مصانع الأسمنت العاملة في السوق المصرية، قرابة 23 مصنعا عاملة في السوق المصرية.

وكانت شركات الأسمنت قد حصلت علي موافقة من جهاز حماية المنافسة في يوليو الماضي، بخفض إنتاجها من الأسمنت في السوق المحلية، للمحافظة علي سعره لتقليل من تأثيرات أزمة كورونا علي الشركات.

وهو القرار الذي تسبب في رفع أسعار الأسمنت للمستهلك بنحو 300 جنيه للطن، بدءًا من تنفيذ القرار في شهر يوليو وحتى شهر نهاية أكتوبر الماضي، قبل أن تستقر أسعار الأسمنت مرة أخرى.

أسعار الحديد للمستهلك اليوم

فيما استمر الاستقرار في أسعار حديد التسليح للمستهلك اليوم، ليتراوح بين 14.9 و 15.5 ألف جنيه للطن، وفقا لعبد العزيز قاسم.

وكانت مصانع الحديد قد أعلنت أسعارها لشهر ديسمبر بين 14.850 ألف جنيه وحتى 15 ألف جنيه للطن.

حيث ثبتت أغلب مصانع الحديد أسعارها، وبينها حديد عز ، والمصريين والسويس للصل، عدا شركتي بشاي ومصر استيل التي خفضت من أسعارهما خلال الشهر الجاري.

ووفقا لتقرير نشرته “المال” عن أسعار الحديد للشركات عن شهر ديسمبر الجاري وذلك تسليم أرض المصنع، فهي كالتالي.

أسعار حديد عز

يبلغ سعر حديد عز 15 ألف جنيه للطن، تسليم أرض المصنع.

أسعار حديد المصريين

فيما يبلغ سعر « حديد المصريين » نحو 14.9 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

أسعار الحديد لشركة السويس للصلب

بلغت أسعار الحديد لشركة «السويس للصلب» 14.9 ألف جنيه للطن، تسليم أرض المصنع.

أسعار الحديد بشركة بشاي

تبلغ أسعار الحديد بشركة « بشاي» 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

أسعار الحديد لشركة مصر استيل

تبلغ أسعار الحديد بشركة «مصر استيل » 14.85 ألف جنيه للطن، تسليم أرض المصنع.