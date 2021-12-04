استقرت أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم السبت 4-12-2021، وسط هدوء في حركة الطلب بالأسواق.

أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم

سجلت أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم بين 1000-1100 جنيه للطن، فيما بلغت أسعار الأسمنت تسليم أرض المصنع بين 850 جنيه وحتى أكثر من 1000 جنيه للطن، وفقا لعبد العزيز قاسم، سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ويبلغ عدد مصانع الأسمنت قرابة 23 مصنع عاملة في السوق المصرية.

ويؤكد سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن موسم الشتاء واستمرار أزمة كورونا، من العوامل التي حدت من حركة بيع وشراء منتجات مواد البناء، لافتا إلى لجوء التجار لخفض أسعار مواد البناء لتحريك السوق.

أسعار الحديد للمستهلك اليوم

وسجلت أسعار حديد التسليح للمستهلك اليوم، استقرارا لتتراوح بين 14.9 الي 15.5 ألف جنيه للطن، وفقا لعبد العزيز قاسم.

وكانت مصانع الحديد قد أعلنت قوائم أسعارها عن شهر ديسمبر لتتراوح بين 14.850 ألف جنيه وحتى 15 ألف جنيه للطن، حيث ثبتت أغلب مصانع الحديد أسعارها، وبينها حديد عز ، والمصريين والسويس للصل، عدا شركتي بشاي ومصر استيل التي خفضت من أسعارهما خلال الشهر الجاري.

ووفقا لتقرير نشرته “المال” عن أسعار الحديد للشركات عن شهر ديسمبر الجاري وذلك تسليم أرض المصنع، فهي كالتالي..

أسعار حديد عز

يبلغ سعر حديد عز 15 ألف جنيه للطن، تسليم أرض المصنع.

أسعار حديد المصريين

فيما يبلغ سعر « حديد المصريين » نحو 14.9 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

أسعار الحديد لشركة السويس للصلب

وبلغت أسعار الحديد لشركة «السويس للصلب» 14.9 ألف جنيه للطن، تسليم أرض المصنع.

أسعار الحديد بشركة بشاي

تبلغ أسعار الحديد بشركة « بشاي»15 الف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

أسعار الحديد لشركة مصر استيل

تبلغ أسعار الحديد بشركة «مصر استيل »14.85 ألف جنيه للطن، تسليم أرض المصنع.