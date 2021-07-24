حافظت أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم السبت 24-7-2021 على استقرارها عند نحو 14 إلي 14.8 ألف جنيه لطن الحديد، فيما حافظت أسعار الأسمنت على سعرها لمدة أسبوعين على التوالي بين 800 إلى 1000 جنيه للطن للمستهلك، وفقًا لأحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ويبلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح، حوالي 7.9 مليون طن، وفقا لغرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات.

وأوضح الزيني لـ”المال”، أن أسعار الحديد والأسمنت مستقرة وسط هدوء الطلب عقب فترة عطلة عيد الأضحي المبارك.

وكانت أسعار الأسمنت قد ارتفعت بين 50-100 جنيه للطن منذ أسبوعين ليرتفع لـ800-1000 جنيه للطن للمستهلك، وجاءت الزيادة عقب قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالموافقة علي خفض مصانع الأسمنت لطاقتهم الإنتاجية.

وكانت ٢٣ شركة أسمنت قد تقدمت للجهاز بطلب لخفض الطاقات الإنتاجية للسوق المحلية، وهو ما وافق عليه الجهاز.

وفسر الجهاز موافقته على طلب التخفيض بأنه بشكل استثنائي بسبب أزمة كورونا وما ترتب عليها تراجع الطلب على مواد البناء عن المعروض بصورة كبيرة.

وفيما كان أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البنا، قد أوصى بمراجعة القرار وبشكل مستمر كل أسبوعين لتجنب ارتفاع أسعار الأسمنت للمستهلك، خاصة أنها شهدت ارتفاعا منتصف يوليو الجاري فور صدور موافقة الجهاز على مطلب الشركات.

ويبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الأسمنت في مصر، أكثر من 255 مليار جنيه.

وتتوزع مصانع الأسمنت على مستوى المحافظات بالصعيد من أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، وبنى سويف، فضلاً عن مصانع بمحافظات الإسكندرية وسيناء والسويس.

وعلى صعيد متصل يشهد قطاع الحديد ركودا منذ قرابة العام مع قطاع مواد البناء ككل، ويرجح أن يشهد انتعاشة الفترة المقبلة.

وييلغ سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بين 13.3 إلى 13.8 ألف جنيه للطن.