استقرت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء، سواء للأسمنت أو الحديد

سجلت أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء 10-11-2021، ثباتاً عند 15.8 إلي 16 ألف جنيه للطن الحديد، وبين 1000 إلي 1200 جنيه لطن الأسمنت.

أسعار الحديد للمستهلك اليوم

يقول العزيز قاسم، سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الحديد سجلت اليوم الأربعاء استقراراً عند 15.8 إلي 16 ألف جنيه للطن للمستهلك، لافتاً إلي أن أسعارها تشهد ثباتاً عند آخر زيادة حققتها الشهر الماضي.

يشار إلي أن أسعار الحديد، قد أرتفعت بين 750-1200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، نهاية أكتوبر الماضي، وتتراوح أسعار الحديد حالياً بين 14.9 ألف وحتي 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وتنشر “المال”، أسعار الحديد للشركات تسليم أرض المصنع.

أسعار الحديد لشركة السويس للصلب

سجلت أسعار الحديد لشركة السويس للصلب 14.9 ألف جنيه للطن تسليم ارض المصنع.

أسعار الحديد لشركة بشاي

شركة بشاي سجلت أسعار الحديد لديها، 15.35 ألف جنيه للطن تسليم ارض المصنع.

أسعار الحديد لشركة المراكبي للصلب

شركة المراكبي للصلب سجل أسعار الحديد لديها، 15.35 ألف جنيه للطن تسليم ارض المصنع.

أسعار الحديد لشركة الجارحي

سجلت أسعار الحديد لشركة الجارحي، 15.25 ألف جنيه للطن.

أسعار الحديد لشركة عز

أسعار الحديد لشركة عز، سجلت 15 ألف جنيه للطن تسليم ارض المصنع.

أسعار الحديد لشركة الجيوشي للصلب

أسعار الحديد لشركة الجيوشي للصلب، سجلت 15 ألف جنيه للطن، تسليم ارض المصنع.

ويصل اجمالى انتاج مصر من الحديد 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وفقا للبيانات الواردة عن غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم

أما عن أسعار الأسمنت، أحد الأسعار الأساسية المؤثرة في أسعار مواد البناء، فقد شهدت أسعاره إستقرار بين 1000 وحتي 1200 جنيه للطن، وفقاً لما يؤكده عبد العزيز قاسم سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وتتراوح أسعار الأسمنت تسليم أرض المصنع ، بين 850 وحتي 1050 جنيه للطن.

ويرجح أن تعاود أسعار الأسمنت الزيادة خلال الأسبوع الجاري، والتحركات ستكون قليلة، وفقا للشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

يشار إلي أن أسعار الأسمنت، كانت قد أرتفعت بدءا من منتصف يوليو الماضي و علي مدار الثلاثة أشهر الماضية، بزيادة قاربت 300 جنيه للطن، ثم شهدت أسعار الأسمنت هدوءا مطلع نوفمبر الجاري.

وجاءت الزيادات في أسعار الأسمنت، تأثرا بقرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالموافقة لشركات الأسمنت علي خفض إنتاجهم تأثرا بقلة الطلب.

ولتعويض الاثار السلبية لتداعيات ازمة كورونا علي القطاع، وهو القرار الذي تسبب في إرتفاع الأسعار.ويبلغ عدد منتجي الأسمنت في مصر قرابة 23 شركة، وفقًا للشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.