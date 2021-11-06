اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم

ثابتة عند مستوياتها المرتفعة التي سجلتها أكتوبر الماضي
دعاء حسني 6:00 ص, السبت, 6 نوفمبر 21 6:00 ص, السبت, 6 نوفمبر 21

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 6-11-2021، ثابتة عند مستوياتها المرتفعة  التي سجلتها أكتوبر الماضي.

أسعار الأسمنت للمستهلك

أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم ، تراوحت بين 1000 وحتي 1200 جنيه للطن، وبين 850 وحتي 1050 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وفقا لعبد العزيز قاسم سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار الأسمنت للمستهلك، كانت قد أرتفعت علي مدار الثلاثة أشهر الماضية، بزيادة قاربت 300 جنيه للطن.

حيث كانت اسعار الأسمنت، كانت قد بدات في الارتفاع منذ منتصف يوليو الماضي واستمرت حتي نهاية اكتوبر، تاثرا بقرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بخفض المصانع للانتاج بسبب قلة الطلب، ولتعويض الاثار السلبية لتداعيات ازمة كورونا علي القطاع.

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ويبلغ عدد منتجي الأسمنت في مصر قرابة 23 شركة، وفقًا للشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار الحديد للمستهلك اليوم

أسعار الحديد، كانت هي الاخري قد سجلت أرتفاعا خلال اكتوبر الماضي، كان الأكبر خلال عامين، وتراوحت الزيادة في سعر الحديد بين 750-1200 جنيه للطن.

أسعار الحديد للمستهلك اليوم السبت، تراوحت بين 15.8-16 ألف جنيه للطن للمستهلك، وفقاً لعبد العزيز قاسم سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

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سعر حديد السويس للصلب

سعر حديد السويس للصلب يبلغ اليوم، 14.9 ألف جنيه للطن تسليم ارض المصنع.

سعر حديد بشاي

سعر حديد بشاي سجل اليوم،  15 الف و350 جنيه للطن تسليم ارض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

سعر حديد المراكبي  للصلب سجل اليوم،  15 الف و350 جنيه للطن تسليم ارض المصنع.

سعر حديد الجارحي

سعر حديد الجارحي، سجل اليوم ،15 الف و250 جنيه للطن، تسليم ارض المصنع.

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سعر حديد عز

سعر حديد عز، سجل اليوم 15 ألف جنيه للطن تسليم ارض المصنع.

سعر حديد الجيوشي للصلب

سعر حديد الجيوشي للصلب، 15 ألف جنيه للطن، تسليم ارض المصنع.

ويبلغ اجمالى انتاج مصر من الحديد حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد المصانع 3.5 مليون طن بليت، وفقا للبيانات الواردة عن غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

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بقلم دعاء حسني

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