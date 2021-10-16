أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم السبت 16-10-2021، شهدت ثباتاً عند مستوياتها الأسبوع الماضي.

سعر الأسمنت للمستهلك اليوم السبت

يؤكد أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالأتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر الأسمنت استقر اليوم السبت 16-10-2021، بين 900 كحد أدنى لسعر الطن، و1200 جنيه كحد أقصى للطن.

ويؤكد الزيني، أن سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع تجاوز 850 جنيهًا بكل المصانع المنتجة خلال الفترة الحالية.

ورغم الزيادات التي لحقت بأسعار البنزين والتي بلغت 25 قرشا للتر، وأرتفاعات أسعار طن المازوت بنحو 300 جنيه للطن التي طبقتها الحكومة الجمعة قبل الماضية، فإن أسعار الأسمنت استقرت تقريباً خلال الاسبوعين الماضيين، ولم يشهد سعر الطن تغييرا بالرغم من أن سعر الاسمنت استمر في تسجيل زيادات متواصلة منذ سبتمبر الماضي وحتي الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، حتي أن زيادات الأسمنت قاربت 300 جنيه في سعر الطن خلال تلك الفترة.

وكان سعر الأسمنت قد سجل بين 750 وحتي 800 جنيه تسليم أرض المصنع خلال يوليو الماضي قبل أن يشهد ارتفاعات متوالية من قبل منتجي الأسمنت.

وكانت، شركات الأسمنت قد اتفقت علي زيادات في أسعار بيع منتجاتها من الأسمنت محلياً خلال الشهرين الماضيين، وتحديدا منذ منتصف يوليو الماضي.

حيث كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد وافق، في شهر يوليو الماضي، على خفض شركات الأسمنت البورتلاندي الموجه للبيع محليًّا بنسب بين 10 وحتى 14% تدريجيًّا، وذلك كإحدى الآليات لمواجهة أزمة كورونا، في قرار بدء من منتصف يوليو الماضي ويستمر حتى يوليو 2022.

ومنذ بدء سريان قرار حماية المنافسة، سجلت شركات الأسمنت زيادات علي أسعار منتجاتها توقفت تلك الزيادات حتي الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري.

ويصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت لقرابة 50 ألف طن سنويًّا وهو نفس الاستهلاك المحلي حالياً.

أسعار الحديد للمستهلك اليوم السبت

أسعار الحديد للمستهلك اليوم السبت 16-10-2021، شهدت استقراراً هي الأخري عند مستويات التي سجلتها نهاية الأسبوع الجاري حيث تراوحت بين 14.3 ألف جنيه للطن وحتي 14.8 ألف جنيه للطن للمستهلك.

ويعتمد توزيع الحديد من المصنع إلي الوكلاء، علي سيارات النقل الثقيل المزودة بالسولار كوقود وليس البنزين، مما أزال عنها أثر السلبي لتاثير زيادة البنزين التي طبقت منذ اسبوعين.