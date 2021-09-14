أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم 14-9-2021

واصلت أسعار الأسمنت للمستهلك ارتفاعاتها خلال الأسبوع الحالي، لترفع بعض الشركات أسعارها 20 جنيهًا للطن بدءًا من أمس الأحد، وليسجل سعر الطن من 980 وحتى 1080 جنيه، مقابل 960 وحتي 1060 جنيه يوم الجمعة الماضية.

كشف مصدر مسئول لـ”المال”، بالشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن شركات الأسمنت رفعت أسعار منتجاتها من الأسمنت خلال الأسبوع الجاري بزيادات بين 10_20 جنيها علي الطن خلال يومين.

وأضافت المصادر، أن زيادات جديدة مرتقبة بدءا من غدا الأربعاء علي أسعار الأسمنت للمستهلك.

ومن بين الشركات التي أعلنت لؤكلاؤها رفع سعر الاسمنت خلال الأسبوع الجاري مجموعة السويس للأسمنت وشركة أسمنت العامرية في زيادات تدريجية علي مدار الأسبوع.

فيما بلغ سعر الحديد للمستهلك وفقا لأحدث تصريحات لشعبة مواد البناء بين 14 الي 14.8 ألف جنيه للطن.