أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء 6-10-2021

أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك سجلت اليوم الأربعاء، ثباتاً للأول، واستقرارا للثاني عن الزيادات التي حققها الأسبوع الجاري والتي قاربت 50 جنيهًا للطن.

سعر الحديد للمستهلك

سعر الحديد للمستهلك سجل اليوم الأربعاء 6-10-2021، ثباتاً بين 14 ألفا و100 جنيه للطن، وحتى 14 ألفا و800 جنيه للطن، وذلك وفقاً لأحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وتعلن شركات الحديد أسعارها شهرياً، وكان ينتظر تخفيضات في أسعار ها مطلع أكتوبر الحالي، بسبب تراجع البليت عالمياً الخام الرئيسي للإنتاج، إلا أن المصانع أعلنت تثبيت أسعارها عند مستويات سبتمبر الماضي.

أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم

وأوضح أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ، أن سعر الأسمنت اليوم للمستهلك من 800 وحتي 1200 جنيه للطن.

وشهدت أسعار الأسمنت زيادات متوالية بدأت منذ منتصف يوليو، ومستمرة حتي الأسبوع الأول من أكتوبر الحالي، واتفقت عدد من الشركات علي زيادات بين 10-50 جنيها للطن خلال الأسبوع الحالي فقط، بخلاف الزيادات التي شهدها سعر طن الأسمنت علي مدار شهر سبتمبر الماضي، وفقًأ للشعبة العامة لمواد البناء.

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإجتكارية قد وافق في شهر يوليو الماضي، علي خفض شركات الأسمنت البورتلاندي الموجه للبيع محليًا بنسب بين 10 وحتي 14% تدريجيًا، وذلك كأحد الآليات لمواجهة أزمة كورونا، في قرار يستمر من منتصف يوليو الماضي حتي يوليو 2022.

ويصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت قرابة 50 ألف طن سنوياً وهو نفس الاستهلاك المحلي حالياً.