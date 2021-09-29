أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء 29-9-2021

شركات الأسمنت أجرت زيادات جديدة اليوم الأربعاء بلغت قرابة 35 جنيها في الطن

أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك سجلت اليوم الأربعاء 29-9-2021، ثباتًا للأول، وارتفاعات في الثاني.

سعر الأسمنت للمستهلك اليوم

حيث علمت “المال”، أن شركات الأسمنت أجرت زيادات جديدة اليوم الأربعاء بلغت قرابة 35 جنيها في الطن تسليم أرض المصنع، ليرتفع سعره لـ910 جنيهات، وحتي 1135 جنيها مقارنة بسعره الأحد الماضي.

وكشفت المصادر، أن عددًا من شركات الأسمنت أبلغت الوكلاء اليوم الأربعاء بزياداتها الجديدة على أسعار الأسمنت.

وذكرت المصادر، أن متوسط أسعار الأسمنت للمستهلك تقارب اليوم 1085 وحتي 1185 جنيها للطن ، مقابل 1050 إلي 1150 جنيه سعر طن الأسمنت للمستهلك حتي الأحد الماضي، وذلك وفقًا لأقل التقديرات.

وبدأت شركات الأسمنت في رفع مستمر لأسعار الأسمنت خلال الشهرين الماضيين، وسجلت الزيادة في سعر طن الأسمنت قرابة 200 جنيه خلال شهر سبتمبر الجاري فقط.

ومن المعروف، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وافق لشركات الأسمنت على خفض طاقاتها الإنتاجية كإحدى الآليات لمواجهة أزمة كورونا.

وبدأ قرار الجهاز تطبيقه منتصف يوليو الماضي، ويستمر لمدة عام حتي يوليو 2022.

ويبلغ عدد الشركات المنتجة للأسمنت قرابة 23 شركة.

وكانت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية قد حذرت من تأثير تداعيات قرار السماح لشركات الأسمنت بخفض طاقاتها الإنتاجية على السوق، حيث حذرت من تأثير ذلك علي المستهلك سلبياً لما يترتب عليه من رفع السعر في اتفاق معلن لشركات الأسمنت وبدون أية عقوبات ستوقع عليهم.

سعر الحديد للمستهلك اليوم الأربعاء

وذكرت المصادر أن سعر طن الحديد للمستهلك يتراوح بين 14.1 إلي 14.8 ألف جنيه في الطن.

ومن المنتظر أن تشهد أسعار الحديد تغييرات جديدة إعتبارًا من مطلع أكتوبر المقبل، حيث تحدث الشركات قوائم أسعارها شهريًا.

ورغم تراجع أسعار الخام العالمي خلال الفترة الماضية، إلا أن شركات الحديد لم تجري أية تعديلات علي أسعار بيع منتجاتها بتخفيض أسعار بيع منتجاتها.