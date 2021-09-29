اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء 29-9-2021

شركات الأسمنت أجرت زيادات جديدة اليوم الأربعاء بلغت قرابة 35 جنيها في الطن
دعاء حسني 5:17 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21 5:17 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك سجلت اليوم الأربعاء 29-9-2021، ثباتًا للأول، وارتفاعات في الثاني.

سعر الأسمنت للمستهلك اليوم

حيث علمت “المال”، أن شركات الأسمنت أجرت زيادات جديدة اليوم الأربعاء بلغت قرابة 35 جنيها في الطن تسليم أرض المصنع، ليرتفع سعره لـ910 جنيهات، وحتي 1135 جنيها مقارنة بسعره الأحد الماضي.

وكشفت المصادر، أن عددًا من شركات الأسمنت أبلغت الوكلاء اليوم الأربعاء بزياداتها الجديدة على أسعار الأسمنت.

وذكرت المصادر، أن متوسط أسعار الأسمنت للمستهلك تقارب اليوم 1085 وحتي 1185 جنيها للطن ، مقابل 1050 إلي 1150 جنيه سعر طن الأسمنت للمستهلك حتي الأحد الماضي، وذلك وفقًا لأقل التقديرات.

اقرأ أيضا  «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث الاقتصادية تتوقع 10% ارتفاعًا في أسعار السلع عالميًا بسبب نوالين الشحن

وبدأت شركات الأسمنت في رفع مستمر لأسعار الأسمنت خلال الشهرين الماضيين، وسجلت الزيادة في سعر طن الأسمنت قرابة 200 جنيه خلال شهر سبتمبر الجاري فقط.

ومن المعروف، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وافق لشركات الأسمنت على خفض طاقاتها الإنتاجية كإحدى الآليات لمواجهة أزمة كورونا.

وبدأ قرار الجهاز تطبيقه منتصف يوليو الماضي، ويستمر لمدة عام حتي يوليو 2022.

ويبلغ عدد الشركات المنتجة للأسمنت قرابة 23 شركة.

اقرأ أيضا  تعرف على تفاصيل محاسبة «البلوجرز واليوتيوبرز» ضريبيا

وكانت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية قد حذرت من تأثير تداعيات قرار السماح لشركات الأسمنت بخفض طاقاتها الإنتاجية على السوق، حيث حذرت من تأثير ذلك علي المستهلك سلبياً لما يترتب عليه من رفع السعر في اتفاق معلن لشركات الأسمنت وبدون أية عقوبات ستوقع عليهم.

سعر الحديد للمستهلك اليوم الأربعاء

وذكرت المصادر أن سعر طن الحديد للمستهلك يتراوح بين 14.1 إلي 14.8 ألف جنيه في الطن.

ومن المنتظر أن تشهد أسعار الحديد تغييرات جديدة إعتبارًا من مطلع أكتوبر المقبل، حيث تحدث الشركات قوائم أسعارها شهريًا.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر 28-9-2021 وعيار 21 يخسر 7 جنيهات

ورغم تراجع أسعار الخام العالمي خلال الفترة الماضية، إلا أن شركات الحديد لم تجري أية تعديلات علي أسعار بيع منتجاتها بتخفيض أسعار بيع منتجاتها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم دعاء حسني

ملف الكاتب دعاء حسني

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب اليوم في مصر 29-9-2021.. وعيار 21 يسجل 766 جنيها

عمر سالم 4:32 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

«الصحة»: استقبال 5 ملايين جرعة من لقاحي سينوفارم وسينوفاك الصينيين

المرسي عزت 3:57 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

نيفين جامع : البرازيل أحد أهم وأقوى شركاء مصر بقارة أمريكا اللاتينية

محمد ريحان 3:45 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

«جروندفوس» تعقد فاعلية في القاهرة لمناقشة البدائل المستدامة لإدارة المرافق المائية

المرسي عزت 3:38 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

طارق الجيوشي: تأهيل المصانع المتعثرة وفتح أسواق جديدة أولويات مهمة لقطاع الصناعات المعدنية

محمد ريحان 3:36 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

الإحصاء: 53.5% ارتفاعا في قيمة الصادرات لأمريكا النصف الأول لـ 2021

سمر السيد 3:11 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21