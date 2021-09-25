اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم السبت 25-9-2021

تراوح بين 14.1 إلي 14.8 ألف جنيه للطن للمستهلك
دعاء حسني 9:33 م, السبت, 25 سبتمبر 21 9:33 م, السبت, 25 سبتمبر 21

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أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك سجلت اليوم السبت 25-9-2021، ثباتاً علي سعرها أمس الجمعة.

سعر الحديد للمستهلك اليوم في مصر

يقول أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ل”المال”، أن سعر الحديد تراوح بين 14.1 إلي 14.8 ألف جنيه للطن للمستهلك.

وكان الزيني، قد قال في تصريحات منذ أيام، أنه بالرغم من تراجع أسعار خام الحديد عالمياً بنحو 40 دولار للطن إلا أن منتجي الحديد لم يجروا أي تحركات علي أسعار البيع.

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ويوضح الزيني أن سعر حديد عز اليوم هو الأعلي عند 14.8 ألف جنيه.

تراجع سعر خام الحديد عالمياً وثبات السعر محلياً

ويتراوح سعر بيع طن الحديد تسليم أرض المصنع بين 13.7 إلي 14.6 ألف جنيه للطن، ولم يؤثر تراجع سعر الخام العالمي علي سعر بيع الحديد في مصر، وفقاً لرئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

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سعر الأسمنت للمستهلك اليوم في مصر

سعر الأسمنت للمستهلك سجل اليوم السبت 25-9-2021، بين 1000 وحتي 1100 جنيه للطن، وفقاً لما أكده أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ويرجح الزيني، أن تشهد أسعار الأسمنت أرتفاعات جديد ة اعتباراً من غدا الأحد.

وبدأت الشركات إجراء زيادات تدريجية علي سعر بيع الأسمنت منذ منتصف يوليو الماضي وحتي الآن مع موافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لشركات الأسمنت بخفض الإنتاج لمواجهة أزمة كورونا.

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بقلم دعاء حسني

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