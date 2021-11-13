أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم 13-11-2021

سجلت أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم السبت 13-11-2021، استقراراً عند 15.8 إلي 16 ألف جنيه للطن الحديد للمستهلك، وبين 1030 حتى 1200 جنيه لطن الأسمنت.

أسعار الحديد للمستهلك اليوم

وواصلت أسعار الحديد استقرارها الذي سجلته بنهاية الشهر الماضي، حيث استمرت بين 15.8 إلي 16 ألف جنيه للطن للمستهلك.

يشار إلي أن أسعار الحديد، كانت قد أرتفعت بين 750-1200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، نهاية أكتوبر الماضي، وتتراوح أسعار الحديد حالياً بين 14.9 ألف وحتي 15.35 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وتنشر “المال”، أسعار الحديد للشركات تسليم أرض المصنع، حيث تبلغ أسعار الحديد لشركة السويس للصلب، نحو 14.9 ألف جنيه للطن تسليم ارض المصنع.

وسجلت اسعار الحديد لشركة بشاي، 15.35 ألف جنيه للطن تسليم ارض المصنع.

وسجلت أسعار الحديد لشركة المراكبي للصلب، 15.35 ألف جنيه للطن تسليم ارض المصنع.

فيما وصلت أسعار الحديد لشركة الجارحي، إلي 15.25 ألف جنيه للطن.

أسعار الحديد لشركة عز، وصلت حتي 15 ألف جنيه للطن تسليم ارض المصنع.

أسعار الحديد لشركة الجيوشي للصلب، سجلت 15 ألف جنيه للطن، تسليم ارض المصنع.

ويصل اجمالى انتاج مصر من الحديد 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وفقا للبيانات الواردة عن غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم

أما عن أسعار الأسمنت، أحد الأسعار الأساسية المؤثرة في أسعار مواد البناء، فقد شهدت أسعاره إستقرار بين 1000 وحتي 1200 جنيه للطن.

وتتراوح أسعار الأسمنت تسليم أرض المصنع ، بين 850 وحتي 1050 جنيه للطن.

ويرجح أن تعاود أسعار الأسمنت الزيادة خلال الأسبوع الجاري، والتحركات ستكون قليلة.

يشار إلي أن أسعار الأسمنت، كانت قد أرتفعت بدءا من منتصف يوليو الماضي و علي مدار الثلاثة أشهر الماضية، بزيادة قاربت 300 جنيه للطن، ثم شهدت أسعار الأسمنت هدوءا مطلع نوفمبر الجاري.

وجاءت الزيادات في أسعار الأسمنت، تأثرا بقرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالموافقة لشركات الأسمنت علي خفض إنتاجهم تأثرا بقلة الطلب.

ولتعويض الاثار السلبية لتداعيات ازمة كورونا علي القطاع، وهو القرار الذي تسبب في إرتفاع الأسعار.ويبلغ عدد منتجي الأسمنت في مصر قرابة 23 شركة، وفقًا للشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.