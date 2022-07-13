أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 13-7-2022 بعد ارتفاع البنزين والسولار

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 13-7-2022 في مصر، بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار، شهدت ثباتا على الأسعار السابقة، وهي انخفاض 500 جنيه في الطن الواحد، بينما استقر سعر الأسمنت في الأسبوع الثاني من التعاملات هذا الشهر.

من جانبه، قال خالد الكفراوي، أحد تجار مواد البناء، إن المصانع ما زالت في إجازة عيد الأضحى ومن المقرر انتهاء تلك الإجازة غدا الخميس والعودة ابتداء السبت المقبل.

وأضاف الكفراوي لـ«المال»، أن أسعار الحديد والأسمنت لم تضح بعد نظرًا لإجازة عيد الأضحى، مضيفًا أن المصانع تحسم عملية بيع الحديد والأسمنت بعد انتهاء الإجازة والعودة للعمل مطلع الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن سعر الأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 13-7-2022، يشهد استقرارًا على 1550 مقاوم و1500 عادي بأنواعه الثلاثة: «السويدي، والمصرية، والمسلح».

وأضاف أن الأسمنت شهد استقرارًا في سعره ولا توجد كميات في المصانع.

وتابع أن سعر الحديد في مصر اليوم الأربعاء 13-7-2022، شهد ثباتا في سعره رغم ارتفاع أسعار البنزين والسولار.

وترصد «المال» في التقرير التالي سعر الحديد في مصر اليوم الأربعاء 13-7-2022:

سعر حديد عز اليوم

استقر سعر حديد عز اليوم ليبلغ 18ألف جنيه للطن غير شامل تكلفة النقل «النولون» للمستهلك النهائي، بحسب الكفراوي.

سعر حديد السويس

وأضاف الكفراوي، أن سعر حديد السويس اليوم الأربعاء 13-7-2022، شهد ثباتا خلال التعاملات الأسبوعية ليصل السعر إلى نحو 17.9 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المصريين

وشهد سعر حديد التسليح لدي مصنع المصريين ثباتا في سعره ليسجل الطن نحو 17.9 ألف جنيها تسليم أرض مصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي

سعر حديد بشاي للصلب

وبلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 17.8 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد الجارحي اليوم

وسجل سعر الحديد بمصنع الجارحي اليوم نحو 17.7 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

وشهدت أسعار المراكبي للصلب في التعاملات اليومية ثباتا ليبلغ الطن عند 17.7 ألف جنيه للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد العشري

واستقر سعر حديد العشري للصلب صباح اليوم الأربعاء 13_7_2022 في مصر ليبلغ نحو 17.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد الجيوشي للصلب

وشهد سعر حديد الجيوشي للصلب ثباتا ليبلغ نحو 16.3 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع بعد انخفاضه خلال بداية التعاملات الأسبوعية الجارية.

سعر حديد مصر ستيل

وسجل سعر الحديد في مصر بمصنع مصر ستيل نحو 17.5 ألف جنيه للطن أرض مصنع.

سعر حديد الاستثماري

وشهد سعر طن الحديد الاستثماري ثباتا ليبلغ سعره 16.3 للطن عن الشهر الماضي.