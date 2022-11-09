أسعار الحديد والأسمنت اليوم 9-11-2022.. واستقرار الطن بعد ارتفاعات قوية

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 9-11-2022 ثباتًا متواصلًا على مدار الأسبوع في كل المحافظات على مستوى الجمهورية، بعد موجة ارتفاعات كبيرة في مواد البناء بعد صعود سعر الدولار أمام الجنيه، ما تسبَّب في زيادة مدخلات الإنتاج على جميع المصانع، بالتزامن مع حالة الركود.

من جانبه كشف محب شفيق، أحد تجار مواد البناء، لـ”المال”، أن أسعار الحديد والأسمنت اليوم استقرت، بعد ارتفاع طن الأسمنت في مصر 50 – 100 جنيه للطن، ليتراوح سعر طن حديد التسليح اليوم عند 19200 إلى 19650 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

وتقوم المال في التقرير التالي برصد أسعار الحديد اليوم في مصر الأربعاء 9-11-2022:

سعر حديد عز اليوم

سجلت الشركة الأعلى إنتاجية في مصر وهي مصنع حديد عز، ثباتًا ملحوظًا لتبلغ نحو 19650 جنيهًا للطن غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي، وهي الأعلى سعرًا في مصر.

سعر حديد السويس اليوم

واستقر، اليوم، سعر حديد السويس خلال التعاملات الأسبوعية ليبلغ الطن نحو 19550 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

ولم يتغير سعر الحديد اليوم في مصر لدى مصنع حديد المصريين ليبلغ نحو 19550 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد بشاي للصلب

وشهد سعر طن الحديد في مصنع بشاي للصلب ثباتًا متواصلًا، ليسجل 19600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وهو الأعلى سعرًا في مصر.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما استقرت أسعار الحديد اليوم في مصنع حديد الجارحي لصنف حديد التسليح، وبلغ سعر الجارحي نحو 19400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، فيما يُعدّ أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد المراكبي للصلب

وسجل سعر حديد المراكبي للصلب استقرارًا متواصلًا في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 19550 جنيهًا للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجيوشي للصلب

فيما استقر أيضًا مثل باقي المصانع سعر حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 19200 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد العشري

أسعار الحديد اليوم الأربعاء لدى حديد العشري للصلب سجلت ثباتًا جديدًا في التعاملات الأسبوعية ليبلغ نحو 19300 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

من جانبه قال أحمد الزيني، رئيس غرفة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الأسمنت اليوم سجلت ثباتًا ملحوظًا ومتتاليًا على مدار الأسبوع، ليتراوح سعر الطن بين 1550 و1700 جنيه للمستهلك.

وأضاف الزيني أن سعر الأسمنت لدى مصنع العربية المسلح سجل 1590 جنيهًا، واستقر سعر طن أسمنت الشركة العربية “النصر” استقرارًا عند 1555 جنيهًا، وسجل أسمنت الممتاز الأعلى في مصر بواقع 1650 جنيهًا للطن.

واستقر أيضًا سعر طن أسمنت وادي النيل عند 1550 جنيهًا، فيما بلغ طن أسمنت طرة وحلوان 1590 جنيهًا، ولم يشهد سعر طن أسمنت السويدى أي تغير ليبلغ 1640 جنيهًا.