أسعار الحديد والأسمنت اليوم 6-9-2022 وتراجع الطلب بالأسواق

استقرار متواصل في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 6-9-2022 بالأسواق المحلية على مدار الأسبوع الحالي على خلفية هدوء الطلب والدولار أمام الجنيه المصري، مع مطالب بضرورة دعم الصناعات من جانب الحكومة خلال الفترة المقبلة والعمل على فتح أسواق تصديرية، في ظل ترقب الجميع تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء من جانب الحكومة والبرلمان.

وتمثل أسعار الحديد والأسمنت الجزء الأكبر من عملية التشييد، بالتزامن مع استقرار حديد التسليح في الأسواق المحلية للشهر الثالث،

مع ضبابية في المشهد عالميًّا ومحليًّا في سوق المعادن، بالتزامن مع تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة، بالإضافة لقطع روسيا الغاز عن بعض الدول الأوروبية، ما يتسبب في عدم وضوح الرؤية للقطاع.

أحمد الزيني

أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق

وقال أحمد عبد الخالق، أحد تجار مواد البناء، لـ”المال”، إن سوق الحديد تشهد نقص المعروض وتراجع الطلب مع انخفاض حركة البناء، لارتفاع الأسعار بشكل مُبالغ فيه مؤخرًا،

لافتًا إلى أن سعر الحديد اليوم يتراوح بين 17400 و17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، مع اختلاف السعر من شركة لأخرى، ومن محافظة لأخرى نتيجة قيمة النولون.

فيما يتراوح سعر طن حديد التسليح للمستهلك النهائي بين 17600 و18200 جنيه للطن شامل نولون النقل، وقد يزداد السعر للمحافظات الحدودية.

فيما قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك انخفاضًا في الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع؛ على خلفية سماح جهاز حماية المنافسة لمصانع الأسمنت بخفض طاقتها الإنتاجية،

موضحًا أن مصر تمتلك القدرة على التصدير من الأسمنت بكميات كبيرة للخارج، كما تمتلك مخزونًا إستراتيجيًّا جيدًا من الأسمنت مع قدرة عالية من المصانع التي تؤهلنا للتصدير بكميات كبيرة.

وأوضح الزيني أن هناك استقرارًا في أسعار الأسمنت أيضًا بسبب استقرار الأسعار العالمية ولا توجد أية مؤشرات على الارتفاع حتى الآن.

وكشف أن أسعار الأسمنت المتداولة في السوق، اليوم الثلاثاء، تتراوح بين 1300 جنيه للطن حتى 1450 جنيهًا أرض المصنع.

بينما سجلت أسعار الأسمنت للمستهلك سعرًا يتراوح من 1500 جنيه وحتى 1600 جنيه أقصى سعر.