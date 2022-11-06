أسعار الحديد والأسمنت اليوم 6-11-2022 بعد ارتفاع حديد التسليح 2000 جنيه

استقرت الأسبوع الحالي أسعار الحديد والأسمنت في مصر 6-11-2022 بعد موجة ارتفاعات كبيرة في مواد البناء الأسبوع الماضي، على خلفية ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه وتخطيه حاجز 24 جنيهاً ما تسبب في زيادة مدخلات الإنتاج على كل المصانع بالتزامن مع حالة الركود.

وقال محب شفيق، أحد تجار مواد البناء لـ”المال” إن أسعار الحديد والأسمنت سجلت ثباتًا بعد ارتفاع طن الحديد ما بين 1900 – 2000 جنيهاً للطن تسليم ارض مصنع ، فيما ارتفع متوسط طن الأسمنت ما بين 30 – 100 جنيهاً للطن ، فيما يستقر متوسط أسعار الحديد اليوم عند 19200 إلى 19650 جنيه للطن تسليم أرض المصنع غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر الحديد والأسمنت

ووفقا لمحب تقدم المال في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر الأحد 6-11-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

الشركة الأعلى إنتاجية ونصيبا في السوق هي حديد عز والتى سجلت ثباتا ملحوظا لتبلغ نحو 19650 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهي الأعلى سعرا في مصر.

سعر حديد السويس اليوم

واستقر صباح اليوم في مصر سعر حديد السويس خلال التعاملات الأسبوعية ليبلغ الطن نحو 19550 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

وسجل سعر الحديد اليوم في مصر لدى مصنع حديد المصريين نحو 19550 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد بشاي للصلب

وشهد سعر طن الحديد في مصنع بشاي للصلب ثبات متواصل ، ليسجل 19600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع وهو الأعلى سعرا في مصر.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما استقرت أسعار الحديد اليوم في مصنع حديد الجارحي لصنف حديد التسليح ، وبلغ سعر الجارحي نحو 19400 جنيها للطن تسليم أرض المصنع ، فيما يعد أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد العشري

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء لدي حديد العشري للصلب سجلت ثبات جديد في التعاملات الأسبوعية ليبلغ نحو 19300 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

وسجل سعر حديد المراكبي للصلب استقرارا متواصلا في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 19550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجيوشي للصلب

فيما استقر أيضا مثل باقي المصانع سعر حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 19200 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

بلغت أسعار الأسمنت اليوم لدي مصنع العربية المسلح 1590 جنيها ، فيما شهد سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر أستقرار عند 1555 جنيها ، وسجل أسمنت الممتاز الأعلي في مصر بواقع 1650 جنيهاً للطن

وأستقر أيضاً سعر طن أسمنت وادي النيل إلى 1550 جنيها ، فيما بلغ طن أسمنت طرة وحلوان 1590 جنيها ، ولم يشهد سعر طن أسمنت السويدى اى تغير ليبلغ 1640 جنيها.