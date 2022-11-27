أسعار الحديد والأسمنت اليوم 27-11-2022.. وحديد المصريين يسجل 19550 جنيها للطن

ثبات متواصل في سوق مواد البناء بمختلف المحافظات ليحافظ أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر الأحد 27-11-2022 ، على مستوياته ومكاسبه التى حققها مطلع شهر نوفمبر الجاري بعد تسجيله اعلي مستوياته على مدار عام بعد ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه ما تسبب في ارتفاع تكلفة الانتاج لكافة المصانع ما اضطرها لزيادة قيمة منتجاتها مؤخراً.

ويترقب الجميع انتهاء مجلسي الشيوخ والنواب من تعديلات قانون البناء ، ما قد يساهم في زيادة الطلب على مواد البناء بعد انهيارها مؤخراً نتيجة صعوبة الحصول على رخص للبناء ، موضحاً ان سعر طن حديد التسليح اليوم يتراوح ما بين 19200 إلى 19650 جنيه للطن تسليم أرض المصنع غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر الحديد اليوم

وتقوم “المال” في التقرير التالي برصد أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر الأحد 27-11-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

ووفقاً لاحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء فأن سعر مصنع حديد عز أستقر اليوم ليبلغ نحو 19650 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى سعرا في مصر.

سعر حديد السويس اليوم

وأضاف أن سعر حديد السويس أستقر أيضاً خلال التعاملات الأسبوعية ليبلغ الطن نحو 19550 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

وأستقرت أسعار الحديد اليوم في مصنع حديد المصريين ليبلغ 19550 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد بشاي للصلب

كما شهد سعر طن الحديد في مصنع بشاي للصلب ثباتا متواصلا ، ليسجل 19600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

وسجل سعر حديد المراكبي للصلب نفس مستوياته اليومية ليبلغ نحو 19550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

ولم يتغير مستويات الحديد اليوم في مصنع حديد الجارحي ، ليسجل 19400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، فيما يعد أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد الجيوشي للصلب

وواصل سعر مصنع حديد الجيوشي للصلب مستوياته المرتفعه ليسجل نحو 19200 جنيه للطن تسليم أرض مصنع ، وهو الاقل سعرا في مصر

سعر حديد العشري

وبلغ سعر حديد العشري للصلب في التعاملات الأسبوعية ليبلغ 19300 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

فيما لم يتغير سعر طن الأسمنت والذي يتراوح ما بين 1650 إلى 1750 جنيه للطن لدي التجار غير شامل تكلفة النقل للمستهلك النهائية بالمحافظات ، واستقر سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر عند 1555 جنيها ، وسجل أسمنت الممتاز الأعلي في مصر بواقع 1650 جنيها للطن

ووفقاً للزيني فإن سعر طن أسمنت السويدي 1720 حنيهًا في الطن، وأسمنت المخصوص 1590 جنيهًا في الطن، و أسمنت وادي النيل 1600 جنيه في الطن، و أسمنت حلوان 1620 جنيهًا في الطن ، فيما بلغ طن أسمنت طرة وحلوان 1590 جنيها.