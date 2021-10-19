أسعار الحديد والأسمنت اليوم 19-10-2021

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء، سجلت ارتفاعًا هو الأقصى خلال عامين، حيث بلغ الحد الأقصى لسعر طن الحديد 16 ألف جنيه للمستهلك والحد الأدنى، 15.5 ألف جنيه للطن.

يقول أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ”المال”، إن سعر الحديد سجل ارتفاعات ليتراوح سعر الطن بين 15 ألف حتي 15.5 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، مقابل 14.3 ألف سعر الحد الأقصي لسعر الحديد تسليم أرض المصنع يوم السبت الماضي.

لتتراوح بذلك الزيادات التي شهدتها أسعار الحديد خلال 3 أيام بين 700 وحتي 1200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وتعد تلك الارتفاعات الأعلي خلال عامين.

وكانت ” المال”، قد نشرت الارتفاعات التي سجلتها أسعار الحديد خلال الأسبوع الحالي، وفقاً للأسعار المعلنة من قبل المنتجين لوكلاؤها.

حيث أعلنت شركة بشاي ، زيادة علي سعر الطن، ليرفع سعره الي15.3 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع بدءاً من الأحد، شامل الضريبة 14%، بعد أن اخطرت الشركة لعملاؤها، وفقاً لماكشفه أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء.

كما أعلنت شركة الجيوشي للصلب بدءاً من الأحد الماضي أسعارها، عند نحو 15 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، وشامل الضريبة 14%، وفقاً لاخطارات الشركات لعملاؤها.

واعلنت شركة حديد للجارحي، زيادة ليبلغ سعر الطن 15.25 ألف جنيه للطن، تسليم يد أرض المصنع، شامل ضريبة القيمة المضافة.

أسعار الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم الثلاثاء، بين 900 وحتي 1200 جنيه للطن، وفقاً لأحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.