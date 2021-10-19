اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد والأسمنت اليوم 19-10-2021

بلغ الحد الأقصى لسعر طن الحديد 16 ألف جنيه للمستهلك
دعاء حسني 7:54 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21 7:54 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء، سجلت ارتفاعًا هو الأقصى خلال عامين، حيث بلغ الحد الأقصى لسعر طن الحديد 16 ألف جنيه للمستهلك والحد الأدنى، 15.5 ألف جنيه للطن.

يقول أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ”المال”، إن سعر الحديد سجل ارتفاعات ليتراوح سعر الطن بين 15 ألف حتي 15.5 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، مقابل 14.3 ألف سعر الحد الأقصي لسعر الحديد تسليم أرض المصنع يوم السبت الماضي.

اقرأ أيضا  وزيرة الصحة : عدد اللقاحات المتوافرة بمصر سيصل إلى 70 مليون جرعة نهاية الشهر الحالي

لتتراوح بذلك الزيادات التي شهدتها أسعار الحديد خلال 3 أيام بين 700 وحتي 1200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وتعد تلك الارتفاعات الأعلي خلال عامين.

وكانت ” المال”، قد نشرت الارتفاعات التي سجلتها أسعار الحديد خلال الأسبوع الحالي، وفقاً للأسعار المعلنة من قبل المنتجين لوكلاؤها.

حيث أعلنت شركة بشاي ، زيادة علي سعر الطن، ليرفع سعره الي15.3 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع بدءاً من الأحد، شامل الضريبة 14%، بعد أن اخطرت الشركة لعملاؤها، وفقاً لماكشفه أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء.

اقرأ أيضا  محمد العريان : سيكون هناك عام آخر من التضخم المرتفع والمستمر

كما أعلنت شركة الجيوشي للصلب بدءاً من الأحد الماضي أسعارها، عند نحو 15 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، وشامل الضريبة 14%، وفقاً لاخطارات الشركات لعملاؤها.

واعلنت شركة حديد للجارحي، زيادة ليبلغ سعر الطن 15.25 ألف جنيه للطن، تسليم يد أرض المصنع، شامل ضريبة القيمة المضافة.

أسعار الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم الثلاثاء، بين 900 وحتي 1200 جنيه للطن، وفقاً لأحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

اقرأ أيضا  المصيلحي: اكتشفنا بطاقة تموين باسم الرئيس السيسي وتم وقفها مع اتخاذ الإجراءات القانونية
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء حسني

ملف الكاتب دعاء حسني

اقرأ أيضاً

أسعار الحديد اليوم في مصر 19-10-2021 .. وحديد عز يرتفع 400 جنيه

عمر سالم 6:58 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

«الزراعة» : بدء موسم تصدير البطاطس للبنان مطلع يناير﻿ المقبل

الصاوي أحمد 5:56 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

منتجون يستنكرون زيادة أسعار الألومنيوم: «هنقفل مصانعنا»

أحمد اللاهوني 5:45 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

صندوق النقد : مصر وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة تغير المناخ

سمر السيد 5:06 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 19-10-2021 وعيار 21 يتراجع 4 جنيهات

عمر سالم 4:59 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

صندوق النقد : البرامج التي نفذتها مصر بعد «كورونا» للاحتفاظ بالعمالة حالت دون ارتفاع البطالة

سمر السيد 4:57 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21