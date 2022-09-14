أسعار الحديد والأسمنت اليوم 14-9-2022 وبشاي للصلب يسجل الأعلي في مصر

شهدت مواد البناء أستقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 14-9-2022 ، على مدار الأسبوع الجاري لتحافظ على مستوياتها خلال شهر سبتمبر الجاري، ليتراوح سعر الحديد ما بين 17400 و 17900 جنيه، بينما تباين سعر الأسمنت ليسجل ما بين 1410 و1540 جنيهًا.

وترصد المال في تقريرها التالي أسعار الحديد والأسمنت اليوم في السوق المحلية، التي تصدرها شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، والتي جاءت كالآتي:

وقال احمد عبدالخالق احد تجار مواد البناء أن أسعار الحديد سجلت استقرارا في الطلب مع انخفاض في بعض الأحيان، وسط مخاوف من تحرك سعر الحديد نتيجة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه ، موضحا أن سعر الحديد اليوم ما بين 17400 إلى 17900 جنيها للطن تسليم أرض المصنع .

أسعار الحديد اليوم

وجاء سعر طن الحديد اليوم في الأسواق تسليم المصنع للشركات المختلفة، ووفق الغرفة التجارية كالتالي:

وسجل سعر حديد عز اليوم نفس مستوياته ليبلغ نحو 17670 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهي الشركة الأعلي سعرا في مصر.

وشهد سعر طن حديد التسليح ثبات في شركة حديد المصريين عند مستوي 17570 جنيها للطن تسليم ارض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي.

وجاءت أسعار حديد الجارحي عند مستوي منخفض ليبلغ نحو 17550 جنيها للطن تسليم ارض المصنع وهو اقل سعر في مصر.

فيما كان أعلي سعر حديد لدي مصنع حديد بشاي للصلب والذي سجل نحو 17900 جنيها للطن تسليم ارض المصنع.

وبلغت أسعار الحديد اليوم لدي مصنع السويس خلال التعاملات الاسبوعية ليبلغ الطن نحو 17570 جنيها للطن تسليم ارض المصنع.

ايضا أستقرت أسعار الحديد في مصر لدي حديد العشري للصلب في التعاملات الاسبوعية ليبلغ نحو 17400 الف جنيه للطن تسليم ارض المصنع.

كما سجل سعر حديد التسليح استقر ايضا في مصنع حديد المراكبي للصلب بشكل ملحوظ في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 17550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك .

أسعار الأسمنت اليوم

فيما لم تتغير أسعار الأسمنت اليوم حيث يتراوح سعر الطن ما بين 1410 وحتي 1540 جنيهاً لدي التجار غير شاملة أسعار النقل للمستهلك ، لتسجل متوسط الأسعار كالآتي:

– الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري بني سويف» 1390 جنيهًا.

– مصر للأسمنت قنا «المسلة» 1400 جنيه.

– أسمنت حلوان بسعر 1470 جنيهًا.

– أسمنت وادي النيل بسعر 1410 جنيهات.

– الشركة العربية للأسمنت «المسلح» بسعر 1480 جنيهًا للطن.

– الشركة العربية للأسمنت «النصر» بسعر 1435 جنيهًا.

-لافارج للأسمنت «المخصوص» سجل سعر الطن 1440 جنيها.

– أما في شركة السويدي، فسجل سعر الطن 1530 جنيها.