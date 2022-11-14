أسعار الحديد والأسمنت اليوم 14-11-2022.. وحديد عز يسجل 19650 جنيها للطن

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية إن أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14-11-2022 واصلت استقرارها للأسبوع الثاني داخل السوق المصرية ، بعد ارتفاعها بمتوسط 100 جنيه لطن الأسمنت وحوالي 2000 لطن الحديد تسليم أرض المصنع.

وساهم ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم في تراجع الطلب على المواد الأهم في عملية البناء ، بالإضافة إلى انتظار الجميع لانتهاء البرلمان من مناقشة وإقرار قانون التصالح في مخالفات البناء ، فيما يتراوح سعر طن حديد التسليح اليوم عند 19200 إلى 19650 جنيه للطن تسليم أرض المصنع غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر الحديد اليوم

وتقوم “المال” في التقرير التالي برصد أسعار الحديد اليوم في مصر الإثنين 14-11-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

سجل مصنع حديد عز ثباتا ملحوظا ليبلغ نحو 19650 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى سعرا في مصر.

سعر حديد السويس اليوم

واستقر أيضا سعر حديد السويس خلال التعاملات الأسبوعية ليبلغ الطن نحو 19550 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وشهد سعر طن الحديد في مصنع بشاي للصلب ثباتا متواصلا ، ليسجل 19600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

وواصل سعر الحديد اليوم لدى مصنع حديد المصريين مستوياته ليبلغ نحو 19550 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد المراكبي للصلب

وسجل سعر حديد المراكبي للصلب استقرارا متواصلا في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 19550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما استقرت أسعار الحديد اليوم في مصنع حديد الجارحي لصنف حديد التسليح ، ليسجل 19400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، فيما يعد أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد الجيوشي للصلب

وحافظ مصنع حديد الجيوشي للصلب على مستوياته ليسجل نحو 19200 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد العشري

كما سجل سعر حديد العشري للصلب ثباتا جديدا في التعاملات الأسبوعية ليبلغ 19300 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

وأضاف الزيني لـ “المال” أن أسعار الأسمنت اليوم تتراوح للمستهلك ما بين 1600 إلى 1700 جنيه للطن وفقا لتكلفة النقل من المصنع الأسمنت إلى موقع التاجر بالمحافظات، موضحا أن سعر الأسمنت لدي مصنع العربية المسلح سجل 1590 جنيها ، واستقر سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر عند 1555 جنيها ، وسجل أسمنت الممتاز الأعلي في مصر بواقع 1650 جنيها للطن

وسجل أسمنت السويدي 1720 حنيهًا في الطن، وأسمنت المخصوص 1590 جنيهًا في الطن، و أسمنت وادي النيل 1600 جنيه في الطن، و أسمنت حلوان 1620 جنيهًا في الطن ، فيما بلغ طن أسمنت طرة وحلوان 1590 جنيها.