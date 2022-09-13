أسعار الحديد والأسمنت اليوم 13-9-2022 و«بشاي» الأعلى مسجلا 17900 جنيهاً للطن

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 13-9-2022 ، ثبات متواصل في السوق المحلي للأسبوع الثاني في شهر سبتمبر الجاري بالأسواق المصرية ، بالتزامن مع تذبذب الأسواق العالمية للمعادن وانخفاض سعر البترول إضافة إلى أسعار المعادن في البورصات العالمية ما قد يساهم في تراجع جديد في الأسواق المحلية في وقت لاحق

ويتخوف البعض من تحرك أسعار الحديد والأسمنت مجددا حال استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية ، بالتزامن مع هدوء الطلب في السوق المحلية ، فيما يتراوح سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 17400-17900 جنيها تسليم أرض مصنع غير شامل تكلفة النقل إلى المستهلك.

حديد التسليح

أسعار الحديد في مصر

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 13-9-2022

سعر حديد عز اليوم

وشهد سعر حديد عز اليوم صنف حديد التسليح استقرار متواصل ليصل إلى 17670 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع ويستحوذ عز على الطاقة الإنتاجية الأكبر في مصر.

سعر حديد المصريين

ولم يتغير أسعار الحديد اليوم لدي حديد المصريين للشهر الثالث، ليسجل سعر الطن نحو 17570 جنيهًا للطن. ش

سعر حديد الجارحي اليوم

كما شهد مصنع حديد الجارحي في مصر استقرارا متواصلا، ليبلغ نحو 17550 جنيه تسليم أرض مصنع وهو الأقل سعرا في مصر.

سعر حديد بشاي للصلب

فيما سجل مصنع حديد بشاي للصلب الأعلي سعراً لإي مصر ليبلغ نحو 17900 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

وبلغت أسعار الحديد اليوم لدي سعر مصنع حديد السويس للصلب مستوي مرتفع، ليبلغ نحو 17570 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

ويعد مصنع حديد المراكبي من المصانع المتكاملة ، فقد بلغ سعر طن الحديد نحو 17550 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع .

ووفقاً لبيانات اتحاد الصناعات فإن مصر تنتج حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وتتراوح أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء لعدد من الشركات المصنعة للاسمنت بدايه من 1410 الي 1540 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت النصر 1435 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1430 جنيها للطن

اسمنت وادى النيل 1410 : 1420 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1440 : 1450 جنيها للطن

أسمنت أسوان 1420 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1430 جنيها للطن

أسمنت حلوان 1470 جنيها للطن

أسمنت السويدى 1530 : 1540 جنيها للطن