أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 23-7-2022 في الأسواق المصرية

أسعار الحديد في مصر اليوم السبت 23-7-2022، شهدت زيادة في أسعار حديد الاستثماريات فقط حوالي 300 جنيه في الطن الواحد، بينما استقرت باقي أسعار الحديد، بالإضافة إلى استقرار سعر الأسمنت في الأسبوع الثالث من التعاملات، هذا الشهر.

من جانبه قال خالد الكفراوي، أحد تجار مواد البناء، إن سعر الأسمنت في مصر، اليوم السبت 23-7-2022، استقر على 1550 مقاوم، و1500 عادي بأنواعه الثلاثة: «السويدي، والمصرية، والمسلح»، و1450 للأنواع الأخرى.

وأضاف الكفراوي، لـ«المال»، أن الأسمنت شهد استقرارًا في سعره، وهناك انخفاض الكميات في المصانع، خلال الأسبوع الثالث من تعاملات هذا الشهر.

وتابع أن سعر الحديد في مصر اليوم السبت 23-7-2022 شهد زيادة في سعره بالمصانع الاستثمارية فقط، واستقرار باقي أنواع الحديد في أسعارها.

وترصد «المال» في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر اليوم السبت 23-7-2022:

سعر حديد عز اليوم السبت 23-7-2023

استقر سعر حديد عز اليوم ليبلغ 18 ألف جنيه للطن غير شامل تكلفة النقل «النولون» للمستهلك النهائي، بحسب الكفراوي.

سعر حديد السويس اليوم السبت 23-7-2023

وأضاف الكفراوي أن سعر حديد السويس اليوم الأربعاء 6-7-2022 انخفض خلال التعاملات الأسبوعية ليصل السعر إلى نحو 17.9 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المصريين اليوم السبت 23-7-2023

وشهد سعر حديد التسليح لدى مصنع المصريين انخفاضًا ملحوظًا ليسجل الطن نحو 17.9 ألف جنيه تسليم أرض مصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي.

سعر حديد بشاي للصلب اليوم السبت 23-7-2023

وبلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 17.9 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد الجارحي اليوم السبت 23-7-2023

وسجل سعر الحديد بمصنع الجارحي اليوم نحو 17.8 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب اليوم السبت 23-7-2023

وشهدت أسعار المراكبي للصلب في التعاملات اليومية انخفاضًا ليبلغ الطن 17.6 ألف جنيه غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد العشري اليوم السبت 23-7-2023

وانخفض سعر حديد العشري للصلب اليوم السبت 23-7-2022 في مصر ليبلغ نحو 17 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد الجيوشي للصلب اليوم السبت 23-7-2023

وشهد سعر حديد الجيوشي للصلب انخفاضًا ملحوظًا ليبلغ نحو 16.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع، بعد انخفاضه خلال بداية التعاملات الأسبوعية الجارية.

سعر حديد مصر ستيل اليوم السبت 23-7-2023

وسجل سعر الحديد في مصر بمصنع مصر ستيل نحو 16.5 ألف جنيه للطن أرض مصنع.

سعر حديد الاستثماري اليوم السبت 23-7-2023

وانخفض سعر طن الحديد الاستثماري وأصبح بسعر 16.5 للطن عن الشهر الماضي.