أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 23-11-2021 في الأسواق

استقرت أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 23-11-2021، وسط هدوء كبير في حركة الطلب علي منتجات مواد البناء في الأسواق.

أسعار الأسمنت اليوم

وسجلت أسعار الأسمنت، اليوم الثلاثاء بين 1050 وحتي 1170 جنيها للطن للمستهلك، مقابل سعره البالغ 1025-1200 جنيه سعر الطن الأسبوع الماضي، وفقا لما أكده عبد العزيز قاسم سكرتير عام الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد.

وانخفضت أسعار الأسمنت مطلع الأسبوع الجاري بين 25-50 جنيها للطن، وهو أول انخفاض منذ قرابة 3 أشهر، وتشهد أسعار الأسمنت صعودا متواصلا منذ منتصف يوليو الماضي، وحتي نهاية أكتوبر الماضي، لتصل قيمة الارتفاعات إلى 300 جنيه للطن.

ويبلغ عدد منتجي الأسمنت في مصر قرابة 23 شركة، وفقًا للشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار الحديد اليوم

فيما حافظت أسعار الحديد اليوم ، علي متوسط سعر بين 15.2 حتي 15.7 ألف جنيه للطن، وفقا لما أكده رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ويوضح “قاسم”، أن الانخفاضات في أسعار الحديد تتم من قبل التجار والوكلاء فقط، لكن المصانع لا تزال تثبت السعر.

وتبدأ أسعار الحديد في المصانع بين 14.9 وحتي 15.350 ألف جنيه للطن، وفقا لقاسم.

وأكد قاسم علي أن شركات الحديد ستخفض أسعارها تدريجيا، وليس جملة واحدة لحين استيراد البليت بالأسعار الجديدة.

كانت الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، أعلنت منتصف نوفمبر الجاري، إلغاء الرسوم علي البليت وحديد التسليح، وهو القرار الذي تسبب في شبه توقف لحركة مواد البناء انتظارا لخفض شركات الحديد أسعارها تأثرا بالقرار.

ويلعب قرار الحكومة بإلغاء الرسوم علي واردات حديد التسليح، والبليت تأثير كبير متوقع في الأسعار.

أما القرار الثاني المؤثر في حركة مواد البناء، فهو القرار الحكومي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر منتصف يوليو الماضي، ولا يزال أثره ممتدًا حتي الآن، ويسمح القرار لـ 23 شركة منتجة للأسمنت، بخفض إنتاجها لمساعدتها على التغلب علي تداعيات أزمة كورونا، وهو القرار الذي ساهم منذ صدوره في ارتفاع أسعار الأسمنت للمستهلك.