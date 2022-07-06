أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 6-7-2022 في الأسواق المصرية

شهد سعر الحديد اليوم الأربعاء 6-7-2022 في مصر، انخفاضا 500 جنيه في الطن الواحد، بينما استقر سعر الأسمنت في الأسبوع الأول من التعاملات هذا الشهر.

من جانبه، قال خالد الكفراوي، أحد تجار مواد البناء، إن سعر الأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 6-7-2022، استقر على 1550 مقاوم و1500 عادي بأنواعه الثلاثة: «السويدي، والمصرية، والمسلح».

وأضاف الكفراوي لـ«المال»، أن الأسمنت شهد استقرارا في سعره ولا توجد كميات في المصانع.

وتابع أن سعر الحديد في مصر اليوم الأربعاء 6-7-2022 شهد انخفاض في سعره منذ بداية التعاملات بداية هذا الشهر حتى الآن.

وترصد «المال» في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر اليوم الأربعاء 6-7-2022:

سعر حديد عز اليوم

استقر سعر حديد عز اليوم ليبلغ 18ألف جنيه للطن غير شامل تكلفة النقل «النولون» للمستهلك النهائي، بحسب الكفراوي.

سعر حديد السويس

وأضاف الكفراوي، أن سعر حديد السويس اليوم الأربعاء 6-7-2022 انخفض خلال التعاملات الأسبوعية ليصل السعر إلى نحو 17.9 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المصريين

وشهد سعر حديد التسليح لدي مصنع المصريين انخفاض ملحوظا ليسجل الطن نحو 17.9 ألف جنيها تسليم أرض مصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي

سعر حديد بشاي للصلب

وبلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 17.8 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد الجارحي اليوم

وسجل سعر الحديد بمصنع الجارحي اليوم نحو 17.7 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

وشهدت أسعار المراكبي للصلب في التعاملات اليومية انخفاضا ليبلغ الطن عند 17.7 ألف جنيه للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد العشري

وانخفض سعر حديد العشري للصلب صباح اليوم الأربعاء 6-7-2022 في مصر ليبلغ نحو 17.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد الجيوشي للصلب

وشهد سعر حديد الجيوشي للصلب انخفاضا ملحوظا ليبلغ نحو 16.3 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع بعد انخفاضه خلال بداية التعاملات الأسبوعية الجارية.

سعر حديد مصر ستيل

وسجل سعر الحديد في مصر بمصنع مصر ستيل نحو 17.5 ألف جنيه للطن أرض مصنع.

سعر حديد الاستثماري

وانخفض سعر طن الحديد الاستثماري وأصبح بسعر 16.3 للطن عن الشهر الماضي.