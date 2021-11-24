أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 24-11-2021.. ارتفاع في الطلب عليهما بالعاصمة الإدارية والتجمعات الجديدة

أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك أستقرت اليوم الأربعاء، عند مستويات بين 1170 جنيه لطن الأسمنت، وعند 15 الف و350 جنيه للطن للمستهلك

استقرت أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء 24-11-2021، عند نفس المستويات التي سجلتها مطلع الأسبوع الحالي، ويصل الحد الأقصي لسعر الحديد للمستهلك لـ 15 ألفا و700 جنيه للطن، فيما يصل الحد الأقصي لسعر الأسمنت للمستهلك لـ1170 جنيها للطن، ويشهد الطلب علي قطاع مواد البناء زيادة في مناطق العاصمة الإدارية والتجمعات الجديدة، فيما يقل بصورة واضحة في المحافظات، وفقّا للشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار الحديد للمستهلك اليوم

وشهدت أسعار الحديد للمستهلك اليوم الأربعاء، استقرارًأ عند مستوياتها التي سجلتها مطلع الأسبوع الجاري بين 15 ألفا و200 جنيه للطن وحتي 15 ألفا و700 جنيه للطن للمستهلك في الأسواق، وفقًا لعبد العزيز قاسم سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء بالأتحاد العام للغرف التجارية.

ويوضح سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء ، أن أسعار الحديد مرجح أن تشهد أسعارها تغيير مطلع الشهر المقبل، علي ظهور قوائم جديدة للمصنعيين بالأسعار الجديدة، التي يرجح أن تشهد أسعارها تراجع تأُثرًا بقرار الحكومة بإلغاء الرسوم المفروضة علي إستيراد البليت وحديد التسليح.

وكانت الحكومة قد أصدرت منتصف شهر نوفمبر الجاري، قرارًا بإلغاء الرسوم الوقائية المفروضة علي واردات مصر من البليت وحديد التسليح.

ويفصل السوق قرابة أسبوع علي بدء مصانع الحديد في تعديل قوائم أسعارها المنتطرة، والتي من المتوقع أن تشهد أسعارها إنخفاضات تدريجية وليست دفعة واحدة.

كانت أسعار الحديد قد قفزت في أكتوبر الماضي بين 700 وحتي 1200 جنيه للطن، وعدلت أغلب أسعار الحديد أسعارها لتستقر عند القوائم الحالية والسائدة منذ قرابة الشهر والتي تتراوح بين 14 ألف و900 جنيه لشركتي صلب مصر والجارحي، فيما يصل أعلي سعر للحديد حاليًا لـ15 ألف و350 جنيه للطن، وهي لحديد المراكبي وبشاي ، وتلك الأسعار تسليم أرض المصنع.

أما حديد عز فيصل سعره لـ15 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم

في سياق متصل أكد عبد العزيز قاسم، سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء، أن أسعار الأسمنت للمستهلك بين 1025 جنيه وحتي 1170 جنيه للطن في الأسواق.

ويبلغ عدد الشركات المنتجة للأسمنت قرابة 23 شركة، وفقًا لتصريحات الوادرة عن أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالأتحاد العام للغرف التجارية.

كانت أسعار الأسمنت قد سجلت تراجعًأ بين 25-50 جنيه مطلع الأسبوع الجاري، علي أثر تراجع الطلب علي منتجات مواد البناء، إنتظارًا لتخفيض في أسعار الحديد بعد قرار الحكومة إلغاء الرسوم الوقائية علي واردات البليت وحديد التسليح.

ويعد هذا التراجع الذي سجلته أسعار الأسمنت هو الأول منذ 3 شهور، شهدت خلالهم الأسعار زيادات منذ منتصف يوليو الماضي وحتي أكتوبر قبل أن تسجل إنخفاضَا في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري.

كانت الأرتفاعات التي شهدتها أسعار الأسمنت بسبب سماح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية لشركات الأسمنت بخفض إنتاجها ، لتجنب تداعيات أزمة كورونا علي قطاع الأسمنت، لكن القرار تسبب فور صدوره في زيادة كبيرة في أسعار الأسمنت توقفت خلال نوفمبر الجاري.