أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26-6-2022 في الأسواق المصرية

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26-6-2022 في مصر، شهد استقرارا في الأسعار للأسبوع الرابع على التوالي دون وجود أي ارتفاعات في الأسعار.

من جانبه، قال خالد الكفراوي، أحد تجار مواد البناء، إن سعر الأسمنت في مصر اليوم الأحد 26-6-2022 استقر على 1450 جنيها للطن بأنواعه الثلاثة: «السويدي، والمصرية، والمسلح».

وأضاف الكفراوي لـ«المال»، أن الأسمنت يشهد استقرارا في سعره ولا يوجد به أي زيادات حتى الآن.

وتابع أن سعر الحديد في مصر اليوم 26-6-2022 شهد استقرارا تاما ولم يتم تحريك سعره منذ بداية التعاملات بداية الشهر حتى الآن.

وترصد «المال» في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر اليوم الأحد 26-6-2022:

سعر حديد عز اليوم

يستمر سعر حديد عز اليوم في تسجيل استقرار متواصل ليبلغ السعر اليوم نحو 18400 جنيه للطن غير شامل تكلفة النقل «النولون» للمستهلك النهائي، بحسب الكفراوي.

سعر حديد السويس

وأضاف الكفراوي، أن سعر حديد السويس اليوم لا يزال يشهد ثباتا خلال التعاملات الأسبوعية ليصل السعر إلى نحو 18300 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المصريين

وشهد سعر حديد التسليح لدي مصنع المصريين ثباتا ملحوظا ليسجل الطن نحو 18300 جنيه تسليم أرض مصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي

سعر حديد بشاي للصلب

وبلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 18300 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد الجارحي اليوم

وسجل سعر الحديد بمصنع الجارحي اليوم نحو 18200جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

وشهدت أسعار المراكبي للصلب في التعاملات اليومية ليبلغ الطن عند 18 ألف جنيه للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد العشري

فيما استقر سعر حديد العشري للصلب صباح اليوم في مصر ليبلغ نحو 17 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد الجيوشي للصلب

ولم يتغير سعر حديد الجيوشي للصلب ليبلغ نحو 17 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع بعد انخفاضه خلال بداية التعاملات الأسبوعية الجارية.

سعر حديد مصر ستيل

وسجل سعر الحديد في مصر بمصنع مصر ستيل نحو 17500 ألف جنيه للطن أرض مصنع.