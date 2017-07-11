أسعار الحديد .. قفزات جديدة بدءًا من الغد

عمر سالم ومحود زكيقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الصلب، إن الشركة أرسلت إخطارًا لوكلائها تُخطرهم بأن سعر الطن تسليم المصنع يصل لنحو 10375 جنيهًا للطن، بدلًا من 9990جنيهًا، منتصف يونيو الماضى.وأوضح الدجوي، فى تصريحات، لـ"المال"، أن سعر الطن للتجار سيصل لنحو 10575 جنيهًا، على

عمر سالم ومحود زكي

قال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الصلب، إن الشركة أرسلت إخطارًا لوكلائها تُخطرهم بأن سعر الطن تسليم المصنع يصل لنحو 10375 جنيهًا للطن، بدلًا من 9990جنيهًا، منتصف يونيو الماضى.

وأوضح الدجوي، فى تصريحات، لـ”المال”، أن سعر الطن للتجار سيصل لنحو 10575 جنيهًا، على أن يصل للمستهلك لنحو 10700 جنيه، بداية من اليوم بدلًا من 10350 جنيهًا للمستهلك.



وأضاف أن هناك تحركًا فى أسعار الخام البليت عالميًّا ليتخطى 445 دولارًا بزيادة قدرها نحو 15 دولاراً للطن، فيما ارتفع سعر النولون فى نقل البضائع، ما يعد عبئًا على المنتج.

من جانبه، قال محمد فاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء إن شركة حديد عز المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز، أبلغتهم بزيادة أسعار الطن لها بقيمة 400 جنيه.

وأعلنت شركة حديد عز، منذ قليل، أن الزيادة ستسري بداية من الغد 12 يوليو، ليصل سعر الطن للمستهلك لنحو 10700 جنيه.

وأرجع فاوي رفع الأسعار إلى عدة عوامل، أهمها زيادة أسعار المحروقات، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الماضي.

