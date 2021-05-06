اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد في مصر 6-5-2021 .. و«السويس» ترفع الطن 400 جنيه

مع زيادة الاسعار العالمية للخامات
عمر سالم 6:35 م, الخميس, 6 مايو 21 6:35 م, الخميس, 6 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة حديد السويس للصلب منذ قليل عن  زيادة  أسعار الحديد في مصر الخاص بالشركة لشهر مايو بواقع 400 جنيها للطن على أن يتم تطبيق تلك الأسعار بداية من الغد الجمعة 7-5-2021.

وأرسلت الشركة إخطارا لوكلائها بما يفيد ارتفاع أسعار الحديد في مصر خلال الأسبوع الحالي، ليسجل سعر طن حديد التسليح لمصنع السويس نحو  14100 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.

وقال عبدالخالق فرحات رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء ، في تصريحات لـ” المال” إن سعر طن حديد التسليح لدى مصنع حديد السويس للصلب سيصل للمستهلك بسعر 14350 جنيه، شامل النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع وحتي المستهلك.وأضاف رئيس المتحدة لمواد البناء ، ان الزيادة الحاليه هي الثانية خلال اسبوع بعد زيادة السعر منذ ايام بواقع 150 جنيها للطن ، على خلفيه زيادة اسعار الخامات العالمية الحديد.

اقرأ أيضا  أسعار الحديد في مصر السبت 1-5-2021.. «بشاي» ترفع الطن 150 جنيهًا

واوضح ان سعر طن الحديد يختلف باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، والاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

صعود سعر الحديد محليا برغم هبوط الطلب  

واضاف فرحات ان هناك ارتفاع في سعر الخامات عالميا للحديد “البليت” مما اضطر بعض الشركات لزيادة اسعارها بعد رفعهما اسعار حديد المسطحات “الصاج” بنحو 1750 جنيه للطن الاسبوع الجاري. قيمة صادرات القطن حتى الآن.. والأسعار تحقق مستويات قياسية

اقرأ أيضا  أسعار الحديد في مصر 30-4-2021.. «المصريين» يرفع الطن 150 جنيهًا

وأضاف في تصريحات لـ”المال”، أن الجميع كان ينتظر خفض السعر محليا لتحريك المبيعات ولو بشكل نسبي ، مقابل تخلي بعض المصانع عن جزء من ارباحها ، ولكن جاءت الأسعار مخيبة الجميع  في ظل التراجع الرهيب في المبيعات حاليا.

ومن المقرر ان تعلن باقي الشركات اسعارها تباعا اليوم وغدا لشهر مايو بعد ان رفعت شركة حديد عز اسعارها بمقدار 150 جنيها للطن اليوم، فيما بلغ سعر طن  حديد بشاي بعد زيادته لنحو  13600 جنيها منذ ايام.

اقرأ أيضا  أسعار الحديد في مصر 2-5-2021 .. والسويس للصلب يرفع الطن 150 جنيها

جدير بالذكر ان بيانات غرفة الصناعات المعدنية، تشير إلى أن إنتاج مصر سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

وزير الري يوجه بتطبيق غرامات فورية على المزارعين لتبديد المياه

مدحت إسماعيل 6:24 م, الخميس, 6 مايو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 6-5-2021 وصعود كبير لعيار 21

عمر سالم 3:18 م, الخميس, 6 مايو 21

صندوق تحيا مصر يوفّر 75 طن مواد غذائية لـ 4100 أسرة

السيد فؤاد 2:27 م, الخميس, 6 مايو 21

المالية : 2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك بورسعيد خلال أبريل

منى عبدالباري 2:24 م, الخميس, 6 مايو 21

«دانون» تفتتح المرحلة الأولى من مشروع روابط لتشغيل صغار الفلاحين

أحمد اللاهوني 1:48 م, الخميس, 6 مايو 21

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يجتمع لبحث سبل زيادة رأسماله‎

منى عبدالباري 1:19 م, الخميس, 6 مايو 21