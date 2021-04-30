اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد في مصر 30-4-2021.. «المصريين» يرفع الطن 150 جنيهًا

بعد رفع حديد عز الطن إلى 13800 جنيه
عمر سالم 10:54 م, الجمعة, 30 أبريل 21 10:54 م, الجمعة, 30 أبريل 21

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أعلنت شركة حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة عن زيادة أسعار الحديد في مصر الخاص بالشركة لشهر مايو بواقع 150 جنيهًا للطن على أن يتم تطبيق تلك الأسعار بداية من اليوم السبت 1-5-2021.

وأرسلت الشركة إخطارًا لوكلائها بما يفيد ارتفاع أسعار الحديد في مصر خلال الأسبوع الحالي، ليسجل سعر طن حديد التسليح لمصنع المصريين نحو 13700 جنيه للتسليح تسليم أرض مصنع.

قال عبدالخالق فرحات، رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء لـ «المال» إن سعر طن حديد التسليح لدى مصنع حديد المصريين سيصل للمستهلك بسعر 13950 جنيها، شامل النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع وحتي المستهلك.

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وأضاف فرحات أن سعر طن الحديد يختلف باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، والاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

ارتفاع سعر الحديد رغم تراجع الطلب  

وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن ارتفاع أسعار الحديد عند مستوى 13800 جنيهًا الطن غير مبرر، لا سيما في ظل تراجع الطلب محليا وعدم وجود طلب مع توقف البناء.

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وأضاف الدجوي في تصريحات لـ”المال”، أن الجميع كان ينتظر خفض السعر محليا لتحريك المبيعات ولو بشكل نسبي ، ولكن جاءت الأسعار مخيبة الجميع  في ظل التراجع الرهيب في المبيعات حاليا.

ومن المقرر ان تعلن باقي الشركات اسعارها تباعا اليوم وغدا لشهر مايو بعد ان رفعت شركة حديد عز اسعارها بمقدار 150 جنيها للطن اليوم، فيما بلغ سعر طن  حديد الجارحي اليوم  13450 جنيها، .

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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