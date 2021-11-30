أسعار الحديد في مصر 30-11-2021 وحديد عز تفاجئ السوق

فاجئت شركة حديد عز السوق بالإعلان عن تثبيت أسعار الحديد في مصر، الخاص بحديد عز لنوع حديد التسليح، على أن يتم تطبيق تلك الأسعار بداية من غدا الأربعاء 1-12-2021، عكس كل التوقعات بتراجع السعر محليا على خلفية عدد من القرارات.

وقامت الحكومة مؤخرا بالغاء الرسوم الخاصة بواردات خامات الحديد “البليت” ما يسمح لمصانع الدرفلة باستيراد الخامات وتصنيع الحديد بمصانعها، وهبوط سعر الحديد في البورصات العالمية.

وعلمت “المال” من أحد التجار أن شركة حديد عز أرسلت إخطارا لجميع وكلائها، يفيد بعدم تحرك أسعار الحديد في مصر الخاصة بها لشهر نوفمبر، ليسجل سعر طن حديد عز 15 ألف جنيه تسليم أرض مصنع، وهو الأعلي والأكبر حصة سوقية.

حديد عز

ووفقا للأسعار المعلنة، يصل سعر الطن لدى مصنع حديد عز للمستهلك بسعر 15.2 – 15.3 ألف جنيه، شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وربما يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد، ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه، وقال خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية لتجارة الحديد، لـ”المال”، إن هناك تخبطًا وصعوبة في توقع سوق الحديد في مصر خلال الفترة الحالية وسط عدد من العوامل عالميا ومحليا.

وأضاف الدجوي أن أسعار الحديد اليوم في مصر تختلف باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وأضاف ان تغير أسعار الطاقة عالميا مع ارتفاع سعر الغاز الطبيعي في مصر للصناعات كثيفه الاستهلاك، وأولهما صناعة الحديد من الممكن ان تساهم في زيادة سعر الحديد في مصر .

وقال فرحات إن هناك تراجعا رهيبا بالمبيعات حاليًّا، وزيادة الأعباء على التجار والمتعاملين، موضحا أن السعر مستمر عند نفس مستواه منذ أسبوعين.

ويصل سعر شركة حديد عز إلى 15000 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن حديد الجارحي، اليوم، 14900 جنيه، ومن المقرر أن تعلن باقي الشركات أسعارها، اليوم اسوة بحديد عز وسط توقعات بالإعلان عن تثبيت السعر لشهر نوفمبر.

وكانت آخر زيادة في أسعار الحديد تم الإعلان عنها نهاية شهر أكتوبر الماضي، بمتوسط يتراوح ما بين 400-700 جنيه للطن وفقا لكل شركة.