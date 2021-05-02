أسعار الحديد في مصر 2-5-2021 .. والسويس للصلب يرفع الطن 150 جنيها

أعلنت شركة حديد السويس للصلب بالاعلان عن زيادة أسعار الحديد في مصر الخاص بالشركة لشهر مايو بواقع 150 جنيها للطن على أن يتم تطبيق تلك الأسعار بداية من اليوم الأحد 2-5-2021.

وأرسلت الشركة إخطارا لوكلائها بما يفيد ارتفاع أسعار الحديد في مصر خلال الأسبوع الحالي، ليسجل سعر طن حديد التسليح لمصنع السويس نحو 13700 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.

وقال عبدالخالق فرحات رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء ، في تصريحات لـ” المال” إن سعر طن حديد التسليح لدى مصنع حديد بشاي للصلب سيصل للمستهلك بسعر 13900 جنيه، شامل النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع وحتي المستهلك.

وأضاف رئيس المتحدة لمواد البناء ، أن سعر طن الحديد يختلف باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، والاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

صعود سعر الحديد محليا برغم هبوط الطلب

واضاف فرحات ان هناك ارتفاع في سعر الخامات عالميا للحديد “البليت” مما اضطر بعض الشركات لزيادة اسعارها بعد رفعهما اسعار حديد المسطحات “الصاج” بنحو 1750 جنيه للطن الاسبوع الجاري. قيمة صادرات القطن حتى الآن.. والأسعار تحقق مستويات قياسية

وأضاف في تصريحات لـ”المال”، أن الجميع كان ينتظر خفض السعر محليا لتحريك المبيعات ولو بشكل نسبي ، مقابل تخلي بعض المصانع عن جزء من ارباحها ، ولكن جاءت الأسعار مخيبة الجميع في ظل التراجع الرهيب في المبيعات حاليا.

ومن المقرر ان تعلن باقي الشركات اسعارها تباعا اليوم وغدا لشهر مايو بعد ان رفعت شركة حديد عز اسعارها بمقدار 150 جنيها للطن اليوم، فيما بلغ سعر طن حديد بشاي بعد زيادته لنحو 13600 جنيها، .

جدير بالذكر ان بيانات غرفة الصناعات المعدنية، تشير إلى أن إنتاج مصر سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.