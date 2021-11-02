اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد في مصر 2-11-2021.. طن مسطحات عز يسجل 18810 جنيهات

وسط توقعات بتحرك سعر الحديد بعد زيادة سعر الغاز الطبيعي
عمر سالم 8:14 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 8:14 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

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أعلنت شركة حديد عز الدخيلة عن ثبات أسعار الحديد اليوم في مصر لشهر نوفمبر والخاص بنوع حديد المسطحات، على أن يتم تطبيق تلك الأسعار بداية من 1-11-2021 عكس كل التوقعات بارتفاع السعر محليًا.

حديد عز

وقال عوض الشرقاوي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن شركة حديد عز أرسلت إخطارًا لكل وكلائها تفيد بعدم تغير أسعار حديد المسطحات في مصر الخاصة بها لشهر نوفمبر، ليسجل سعر طن حديد عز نحو 18810 جنيهات تسليم أرض مصنع، وهو الاعلي في مصر والاكبر حصة سوقية.

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واضاف الشرقاوي في تصريحات لـ” المال” إن طن حديد عز للمسطحات سيصل للتجار قرب 20 ألف جنيه، شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع وحتى التاجر، وهو الأعلى في مصر، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح اعلى بنحو 100 جنيه.

وأوضح أن الغالبية العظمي تتوقع حدوث تغير في أسعار الحديد في مصر بسبب عدد من المتغيرات، أبرزها ارتفاع سعر الطاقة عالميًا، وما قد يتبعها من تحرك أسعار الخامات مثل البليت، لافتا إلى وجود حالة من تراجع الطلب يعاني منه السوق بالفترة الاخيره منذ أشهر.  

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وأضاف أن سعر طن الحديد يختلف باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

ثبات أسعار الحديد اليوم في مصر

وعلى صعيد متصل قامت حديد عز أيضا بأعلان أستقرار أسعار الحديد اليوم في مصر لصنف حديد التسليح وعدم تغيرها لشهر نوفمبر الجاري، في ظل التراجع الرهيب بالمبيعات حاليًّا ، موضحا ان السعر مستمر عند نفس المستويات منذ اكتوبر الماضي.

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ويصل سعر شركة حديد عز لحديد التسليح إلى 15 الف جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن حديد الجارحي، اليوم، 15300 جنيهًا، ومن المقرر أن تعلن باقي الشىركات أسعارها، اليوم .

وكانت أخر زيادة في أسعار الحديد تم الاعلان عنها في خلال شهر اكتوبر الماضي ، بما يتراوح مابين 400-700 جنيها للطن وسط ارتفاع في سعر الخامات وابرزها الخردة.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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