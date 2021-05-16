أسعار الحديد في مصر 16-5-2021 وبشاي للصلب ترفع الطن للمرة الثانية 400 جنيه

علمت المال من مصادر مسئولة أن شركة حديد بشاي للصلب أعلنت منذ قليل عن زيادة أسعار الحديد في مصر الخاص بالشركة لشهر مايو بواقع 400 جنيهًا للطن، على أن يتم تطبيق تلك الأسعار بداية من غدا الأثنين 17-5-2021.

وأرسلت بشاي للصلب إخطارًا لوكلائها بما يفيد ارتفاع أسعار الحديد في مصر خلال الأسبوع الحالي، ليسجل سعر طن الحديد 14500 جنيه للتسليح تسليم أرض المصنع. اسعار الحديد

وقال عبد الخالق فرحات، رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء لـ المال إن الزيادة الجديدة هي الثانيه خلال الشهر الجاري فيما يصل سعر الطن لدى مصنع حديد بشاي للصلب سيصل للمستهلك بسعر 14750 جنيه، شامل النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع وحتى المستهلك.



ويختلف أسعار الحديد في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، والاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

ارتفاع أسعار الحديد اليوم تأثرا بالسعر عالميًا

واوضح رئيس شركة المتحدة ، إن ارتفاع أسعار الحديد فوق مستوي 14 الف جنيهًا الطن غير مبرر مع العلم ان السعر عالميا في انخفاض، لا سيما في ظل تراجع الطلب محليا وعدم وجود طلب مع توقف البناء.

واضاف ان السوق مازال يشهد تراجع في الطلب ويسعي عدد من الوكلاء للحصول على مزايا عن غيره طوال اليوان أن الجميع كان ينتظر خفض السعر محليا لتحريك المبيعات ولو بشكل نسبي ، ولكن جاءت الأسعار مخيبة الجميع في ظل التراجع الرهيب في المبيعات حاليا.

واعلنت حديد عز منذ ساعتين زيادة أسعارها بواقع 400 جنيه للطن منذ قليل ليسجل سعر حديد عز نحو 14600 جنيها للطن ، كما أنه من المرتقب ان تعلن باقي الشركات اسعارها تباعا اليوم وغدا لشهر مايو، فيما بلغ سعر طن حديد الجارحي اليوم 14100 جنيها