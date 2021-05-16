اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد في مصر 16-5-2021 وبشاي للصلب ترفع الطن للمرة الثانية 400 جنيه

والطن يسجل نحو 14500 جنيها ارض مصنع
عمر سالم 9:56 م, الأحد, 16 مايو 21 9:56 م, الأحد, 16 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

علمت المال من مصادر مسئولة أن شركة حديد بشاي للصلب أعلنت منذ قليل عن زيادة أسعار الحديد في مصر الخاص بالشركة لشهر مايو بواقع 400 جنيهًا للطن، على أن يتم تطبيق تلك الأسعار بداية من غدا الأثنين 17-5-2021.

وأرسلت بشاي للصلب إخطارًا لوكلائها بما يفيد ارتفاع أسعار الحديد في مصر خلال الأسبوع الحالي، ليسجل سعر طن الحديد 14500 جنيه للتسليح تسليم أرض المصنع.ارتفاع-أسعار-الحديد.jpgاسعار الحديد

وقال عبد الخالق فرحات، رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء لـ المال إن الزيادة الجديدة هي الثانيه خلال الشهر الجاري فيما يصل سعر الطن لدى مصنع حديد بشاي للصلب سيصل للمستهلك بسعر 14750 جنيه، شامل النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع وحتى المستهلك.

اقرأ أيضا  الإحصاء: 1.2% انخفاضا فى عجز الميزان التجاري شهر فبراير الماضي


ويختلف أسعار الحديد في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، والاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

ارتفاع أسعار الحديد اليوم تأثرا بالسعر عالميًا 

واوضح رئيس شركة المتحدة ، إن ارتفاع أسعار الحديد فوق مستوي 14 الف جنيهًا الطن غير مبرر مع العلم ان السعر عالميا في انخفاض، لا سيما في ظل تراجع الطلب محليا وعدم وجود طلب مع توقف البناء.

اقرأ أيضا  معيط : فض التشابكات المالية الرباعية بين الجهات الحكومية والكهرباء والمياه والبترول‎

واضاف  ان السوق مازال يشهد تراجع في الطلب ويسعي عدد من الوكلاء للحصول على مزايا عن غيره طوال اليوان أن الجميع كان ينتظر خفض السعر محليا لتحريك المبيعات ولو بشكل نسبي ، ولكن جاءت الأسعار مخيبة الجميع  في ظل التراجع الرهيب في المبيعات حاليا.

واعلنت حديد عز منذ ساعتين زيادة أسعارها بواقع 400 جنيه للطن منذ قليل ليسجل سعر حديد عز نحو 14600 جنيها للطن ، كما أنه من المرتقب ان تعلن باقي الشركات اسعارها تباعا اليوم وغدا لشهر مايو، فيما بلغ سعر طن  حديد الجارحي اليوم  14100 جنيها

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

أسعار الحديد في مصر 16-5-2021 والمصريين تلحق بعز وترفع الطن 400 جنيه

عمر سالم 9:09 م, الأحد, 16 مايو 21

أسعار الحديد في مصر 16-5-2021.. «عز» يرفع الطن 400 جنيه

عمر سالم 7:42 م, الأحد, 16 مايو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 16-5-2021 وثبات عيار 21 منتصف التعاملات

عمر سالم 4:46 م, الأحد, 16 مايو 21

الاتحاد العام للغرف التجارية: مطالبات بالتمهل في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»

السيد فؤاد 3:44 م, الأحد, 16 مايو 21

قبل انطلاق مؤتمر باريس.. السعودية تضغط من أجل إعادة هيكلة واسعة لديون السودان

محمد عبد السند 3:39 م, الأحد, 16 مايو 21

العناني يفتتح جناح مصر في الملتقى العربي للسياحة والسفر بدبي ATM 2021

السيد فؤاد 3:35 م, الأحد, 16 مايو 21