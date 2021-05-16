اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد في مصر 16-5-2021 والمصريين تلحق بعز وترفع الطن 400 جنيه

بعد إعلان حديد عز زيادة أسعارها منذ قليل
عمر سالم 9:09 م, الأحد, 16 مايو 21 9:09 م, الأحد, 16 مايو 21

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للمرة الثانية خلال شهر أعلنت شركة حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة عن زيادة أسعار الحديد في مصر الخاص بالشركة لشهر مايو بواقع 400 جنيهًا للطن، على أن يتم تطبيق تلك الأسعار بداية من غدا الأثنين 17-5-2021.

وتتسابق الشركات لزيادة أسعارها ، حيث أرسلت الشركة إخطارًا لوكلائها بما يفيد ارتفاع أسعار الحديد في مصر خلال الأسبوع الحالي، ليسجل سعر طن الحديد 14500 جنيه للتسليح تسليم أرض المصنع.ارتفاع-أسعار-الحديد.jpgالقطاع العقارى

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وقال عبد الخالق فرحات، رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء لـ المال إن سعر الطن لدى مصنع حديد المصريين سيصل للمستهلك بسعر 14750 جنيه، شامل النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع وحتى المستهلك.


ويختلف أسعار الحديد في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، والاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

صعود أسعار الحديد اليوم لارتفاع السعر عالميًا 

واوضح رئيس شركة المتحدة ، إن ارتفاع أسعار الحديد فوق مستوي 14 الف جنيهًا الطن غير مبرر، لا سيما في ظل تراجع الطلب محليا وعدم وجود طلب مع توقف البناء.

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اضاف  ان السوق مازال يشهد تراجع في الطلب ويسعي عدد من الوكلاء للحصول على مزايا عن غيره طوال اليوان أن الجميع كان ينتظر خفض السعر محليا لتحريك المبيعات ولو بشكل نسبي ، ولكن جاءت الأسعار مخيبة الجميع  في ظل التراجع الرهيب في المبيعات حاليا.

ومن المقرر أن تعلن باقي الشركات اسعارها تباعا اليوم وغدا لشهر مايو، فيما بلغ سعر طن  حديد الجارحي اليوم  13450 جنيها

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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