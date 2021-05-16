اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد في مصر 16-5-2021 والسويس للصلب ترفع الطن 400 جنيها

بعد زيادة حديد عز لأسعاره
عمر سالم 11:03 م, الأحد, 16 مايو 21 11:03 م, الأحد, 16 مايو 21

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علمت المال من مصادر مسئولة ان شركة حديد السويس للصلب قامت منذ قليل بزيادة أسعار الحديد في مصر الخاص بالشركة لشهر مايو بواقع 400 جنيهًا للطن، على أن يتم تطبيق تلك الأسعار بداية من غدا الأثنين 17-5-2021.

وتأتي تلك الزيادة للمرة الثانيه خلال مايو حيث قامت السويس للصلب إخطارًا لوكلائها بما يفيد ارتفاع أسعار الحديد في مصر خلال الأسبوع الحالي، ليسجل سعر طن الحديد 14500 جنيه لطن حديد التسليح تسليم أرض المصنع.ارتفاع-أسعار-الحديد.jpgالقطاع العقارى

وقال المهندس عبد الخالق فرحات، رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء لـ المال إن السويس للصلب قامت بزيادة اسعارها فيما يصل سعر الطن لدى مصنع حديد السويس للصلب سيصل للمستهلك بسعر 14750 جنيه، شامل النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع وحتى المستهلك.

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يذكر أن أسعار الحديد في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، والاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

ارتفاع أسعار الحديد اليوم تأثرا بالسعر عالميًا 

واوضح رئيس شركة المتحدة ، إن هناك تذبذب في السعر العالمي للمعادن ارتفاع أسعار الحديد فوق مستوي 14 الف جنيهًا الطن غير مبرر، لا سيما في ظل تراجع الطلب محليا وعدم وجود طلب مع توقف البناء.

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واضاف  ان السوق مازال يشهد تراجع في الطلب ويسعي عدد من الوكلاء للحصول على مزايا عن غيره طوال اليوان أن الجميع كان ينتظر خفض السعر محليا لتحريك المبيعات ولو بشكل نسبي ، ولكن جاءت الأسعار مخيبة الجميع  في ظل التراجع الرهيب في المبيعات حاليا.

يذكر ان شركة حديد عز اعلنت مساء اليوم عن زيادة أسعارها بواقع 400 جنيه للطن منذ قليل ليسجل سعر حديد عز نحو 14600 جنيها للطن ، كما أنه من المرتقب ان تعلن باقي الشركات اسعارها تباعا اليوم وغدا لشهر مايو، فيما بلغ سعر طن  حديد الجارحي اليوم  14100 جنيها

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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