اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد في مصر 16-5-2021.. «عز» يرفع الطن 400 جنيه

مع صعود السعر العالمي للبليت
عمر سالم 7:42 م, الأحد, 16 مايو 21 7:42 م, الأحد, 16 مايو 21

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في خبر عاجل، أعلنت شركة حديد عز المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز عن زيادة أسعار الحديد في مصر الخاص بالشركة لشهر مايو، بواقع 400 جنيه للطن، على أن يتم تطبيق تلك الأسعار بداية من غد الاثنين 17-5-2021.

وتعد الزيادة الجديدة هي الثالثة للشركة خلال الشهر الحالي، فيما أرسلت حديد عز إخطارًا لوكلائها بما يفيد ارتفاع أسعار الحديد في مصر خلال الأسبوع الحالي، ليسجل سعر طن الحديد 14600 جنيه لحديد التسليح تسليم أرض المصنع.

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القطاع العقارى

وقال عبد الخالق فرحات، رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء لـ المال إن سعر الطن لدى مصنع حديد عز سيصل للمستهلك بسعر 14850 جنيهًا، شامل النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع وحتى المستهلك.

ويختلف أسعار الحديد في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، والاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

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صعود أسعار الحديد اليوم لارتفاع السعر عالميًا 

وقال فرحات، إن ارتفاع أسعار الحديد فوق مستوى 14 ألف جنيه الطن غير مبرر مع هبوط سعر المعادن عالميا خاصة البليت، لا سيما في ظل تراجع الطلب محليا وعدم وجود طلب مع توقف البناء.

ومن المقرر أن تعلن باقي الشركات عن أسعارها تباعًا اليوم وغدا لشهر مايو، فيما بلغ سعر طن  حديد الجارحي اليوم  14150 جنيها.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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