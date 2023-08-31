أسعار الحديد في مصر .. مصنع «عز» يفاجئ الأسواق بداية من الغد

في مفاجأة للأسواق أعلن مصنع حديد عز عن ثبات أسعار الحديد في مصر لشهر سبتمبر المقبل للشهر الرابع على التوالي عند نفس مستوياتها دون أى زيادات جديدة ، بالتزامن مع استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية.

وقال عبد الخالق فرحات، رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء، في تصريحات لـ”المال”، أن السوق كان ينتظر تغير أسعار الحديد في مصر لدي مصنع عز للصلب بالهبوط على خلفية ركود حركة المبيعات وانخفاض الخردة وغيرها من الخامات ولكن الشركة فاجئت السوق بثبات السعر.

وأضاف فرحات أن مصنع حديد عز للصلب اعلن عن عدم تغير السعر على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة بداية من غداً الجمعة 1 سبتمبر ، بعد إخطار مصنع عز لوكلائه ، مشيراً إلى أن سعر طن حديد عز في مصر، سيسجل نحو 32135 جنيهًا تسليم أرض مصنع.

وتختلف أسعار الحديد في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلَنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وأكد فرحات أن السوق يشهد انخفاض في الكميات وتراجع رهيب في مبيعات الحديد والتى تشهد هبوط كبير منذ أشهر، مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أنه بعد تثبيت حديد عز أسعاره، من المرتقب تثبيت أسعار باقي المصانع، موضحًا أن الأسعار المعلنة هي أسعار ارض المصنع وليست للمستهلك النهائية وغير شاملة النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وتعدّ «حديد عز» الأكبر إنتاجية فى مصر وأفريقيا، بعدما استحوذت على حصة تصل إلى %9 من إجمالى إنتاج منطقة الشرق الأوسط من الحديد، العام الماضى، وانتاج مصر البالغ نحو 15 مليون طن سنويًّا شاملًا المستورد.