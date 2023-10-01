أسعار الحديد في مصر.. مصنع عز يعلن عن سعره خلال أكتوبر

ثبات جديد ومتواصل للشهر السادس على التوالي أعلنه مصنع حديد عز ، لتشهد أسعار الحديد في مصر استقرارا عند نفس المستويات، بالتزامن مع عدم تغير سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية.

وعلمت المال من عبدالخالق فرحات رئيس شركة نيو دلتا لتجارة مواد البناء ، أن مصنع حديد عز أعلن ثبات أسعاره عند مستويات 32135 جنيهاً للطن ، رغم وجود هدوء وانخفاض في أسعار الخامات في الأسواق العالمية.

وأوضح فرحات أن الركود مازال يضرب سوق مواد البناء منذ أشهر طويلة ومستمر تلك الإنخفاضات في المبيعات ، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة بداية من غد اليوم 1 أكتوبر ، بعد إخطار مصنع عز لوكلائه.

وتختلف أسعار الحديد في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلَنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وتوقع رئيس شركة نيو دلتا إعلان باقي مصانع الحديد والصلب ثبات أسعار باقي المصانع، موضحًا أن الأسعار المعلنة هي أسعار أرض المصنع وليست للمستهلك النهائية وغير شاملة النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وتعدّ «حديد عز» الأكبر إنتاجية فى مصر وأفريقيا، بعدما استحوذت على حصة تصل إلى %9 من إجمالى إنتاج منطقة الشرق الأوسط من الحديد، العام الماضى، وإنتاج مصر البالغ نحو 15 مليون طن سنويًّا شاملًا المستورد.