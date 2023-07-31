أسعار الحديد في مصر.. مصنع عز يعلن سعر الطن بداية من غد

أعلن مصنع حديد عز تثبيت أسعار الحديد في مصر الاثنين 31-7-2023 في مستوياتها دون أى زيادات جديدة خلال شهر اغسطس المقبل ، بالتزامن مع استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية.

وقال عبد الخالق فرحات، رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء، في تصريحات لـ”المال”، أن مصنع حديد عز للصلب اعلن ثبات أسعاره ، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة بداية من اليوم الثلاثاء 1- اغسطس ، بعد إخطار مصنع عز لوكلائه.

وأشار إلى أن سعر طن حديد عز في مصر، سيسجل نحو 32135 جنيهًا تسليم أرض مصنع.

وتختلف أسعار الحديد في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلَنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

فيما تشهد مبيعات الحديد تشهد هبوطًا طفيفًا منذ أشهر، مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أنه بعد تثبيت حديد عز أسعاره، من المرتقب تثبيت أسعار باقي المصانع، موضحًا أنه من المرتقب أن يصل سعر طن الحديد للمستهلك بسعر 33.5 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وتعدّ «حديد عز» الأكبر إنتاجية فى مصر وأفريقيا، بعدما استحوذت على حصة تصل إلى %9 من إجمالى إنتاج منطقة الشرق الأوسط من الحديد، العام الماضى، وانتاج مصر البالغ نحو 15 مليون طن سنويًّا شاملًا المستورد.