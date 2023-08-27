أسعار الحديد في مصر .. قفزة محلياً رغم هبوط الخامات والخردة عالمياً

تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من عدم الأستقرار لدي التجار بالتزامن مع ثباتها في المصانع وسط حالة من الضبابية وعدم إستقرار سوق الحديد بمصر نظراً لإنخفاض نسبه البيع القطاعي او شبه معدومه علي حسب المحافظه .

وقال رامي العليمي رئيس رابطة تجار الحديد بمصر واحد مطوري الأعمال بالقطاع ، أن أسواق مواد البناء تترقب قرار فتح تراخيص المباني بصورة كامله ، بالاضافة إلى هبوط سعر الحديد في مصر وعودة ارتباط السعر التجاري بما تعلنه المصانع من أسعار مطلع كل شهر.

وأضاف العليمي في تصريحات لـ”المال” أن عدم استقرار سعر الصرف بالأسواق ساهم في عدم وضوح الرؤية عند الغالبية من المتعاملين في القطاع ، مطالباً بضرورة العمل على رقابة السوق بشكل أكبر لضبط السوق والعمل على زيادة المعروض والتسليمات ما يساعد على عودة الأسعار للهبوط مجدداً.

وترصد المال في التقرير التالي أسعار الحديد في مصر للبيع تجارياً وفقاً للعليمي علي النحو التالي :-

سعر حديد بشاي 34000 جنيهاً للطن

أسعار حديد المصريين 34050 جنيهاً للطن

سعر حديد مصر ستيل 33000 جنيهاً للطن

أسعار حديد الجارحي 33000 جنيهاً للطن

أسعار الحديد الأستثماري من 32000 الي 33500 جنيهاً للطن

سعر حديد عز من 35000الي 35500 جنيهاً للمستهلك

وأشار إلى حجم الطلب التجاري لا يتعدي 40% من الطاقة الانتاجيه للمصانع واكثر المسحوبات يكون من نصيب شركات المقاولات ، موضحاً أن عدم استقرار اسعار البيع التجاري وقد تكون الأسعار إجتهاديه علي مرتبطة بحجم العرض والطلب .

وكشف العليمي عن وجود تراجع في أسعار خامات الحديد عالميا حيث سجل خام الحديد 116$ ، فيما بلغ سعر طن الخردة نحو 374$ ، بالاضافة إلى تسجيل أسعار البيلت الروسي 460$ ، مشيراً إلي ركود كبير في حركة البيع للمستهلك بشكل كبير.