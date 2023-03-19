أسعار الحديد في مصر تقفز 2850 جنيه للطن بعد إعلان حديد المصريين زيادة جديدة

زيادة جديدة في أسعار الحديد في مصر بواقع 2850 جنيها للطن اعلنها مصنع حديد المصريين بداية من غدا الأثنين 20-3-2023 ، في ثاني زيادة للشركة خلال شهر مارس الجاري.

سعر الحديد

وقال محب شفيق عضو غرفة مواد البناء ، من مصادر مطلعه في سوق مواد البناء ، إن مصنع حديد المصريين أخطر وكلائه بما يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر مارس ، ليسجل سعر طن الحديد نحو 32050 جنيه تسليم أرض مصنع ، بدلا من 29200 جنيها مطلع شهر مارس الجاري .

واضاف محب ، ل المال ، ان اعلان مصنع حديد المصريين زيادة أسعاره هي الاكبر له خلال العام الجاري بعد اعلانه زيادة مطلع الشهر الجاري بواقع 2300 جنيه للطن

واكد عضو غرفة مواد البناء انه من المرتقب وصول سعر طن الحديد وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد المصريين للمستهلك بسعر 33 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه

يذكر أن أسعار الحديد في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه

من جانبه كشف مصدر مسئول في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ، إلى أن مبيعات الحديد تشهد هبوطا منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وقام منذ مصنع حديد عز للصلب بزيادة الطن بنحو 2850 جنيها ، ومن المتوقع قيام بعض الشركات بتغيير أسعارها تباعا

يذكر ان كافة مصانع حديد التسليح في مصر يصل اجمالى انتاجها الى حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية