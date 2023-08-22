أسعار الحديد في مصر ترتفع 500 جنيه للطن لأول مرة منذ 3 أشهر

أعلن مصنع حديد الجارحي للصلب زيادة أسعار الحديد في مصر، خلال أغسطس الحالي، لأول مرة منذ 3 أشهر، بواقع 500 جنيه للطن، على أن يتم تطبيق الزيادة بداية من اليوم، ولا يزال سعر الدولار يواصل ثباته أمام الجنيه في البنوك المحلية.

وكشف عبد الخالق فرحات، رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء، في تصريحات، لـ”المال”، أن مصنع حديد الجارحي للصلب قفز مجددًا، فيما تم تطبيق تلك الأسعار بالأسواق ليسجل عند مستويات 32 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

تأتي الزيادة الجديدة بعد إعلان المصنع خفض أسعار الحديد في مصر، مطلع الشهر الحالي، بواقع 450 جنيهًا للطن، فيما لا تزال الأسواق تشهد ثباتًا في بقية المصانع.

وأكد فرحات أن أسعار الحديد في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلَنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200 – 300 جنيه.

وأشار إلى أن سعر حديد السويس للصلب ما زال عند مستويات 32050 جنيهًا، وهو نفس سعر حديد المصريين، فيما يستقر أيضًا سعر طن حديد عز عند 32135 جنيهًا، ولم يتغير سعر بقية المصانع.

ونوه بأن الأسعار المعلَنة غير شاملة النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وأوضح أن مبيعات الحديد تشهد هبوطًا طفيفًا منذ أشهر، مما يزيد ويعمّق من جراح التجار ويزيد من أعبائها، ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وتُعدّ «حديد عز» الأكبر إنتاجية فى مصر وأفريقيا، بعدما استحوذت على حصة تصل إلى 9% من إجمالى إنتاج منطقة الشرق الأوسط من الحديد، العام الماضى، وإنتاج مصر البالغ نحو 15 مليون طن سنويًّا شاملًا المستورد.