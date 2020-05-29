اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد في مصر اليوم 29-5-2020.. استقرار حديد التسليح

وقف تراخيص البناء لمدة ستة أشهر يدفع المبيعات للتراجع
عمر سالم 12:59 ص, السبت, 30 مايو 20 12:59 ص, السبت, 30 مايو 20

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استقرت أسعار الحديد في مصر اليوم الجمعة 29-5-2020، خلال التعاملات السوق المحلية، فيما لم تعلن اي شركة من الشركات عن أسعارها مؤخرًا، ليستقر متوسط طن حديد التسليح ما بين 9500-10100 جنيه.

وكانت هناك توقعات بانخفاض سعر الحديد في مصر خلال شهر مايو ، نتيجة تراجع حاد فى المبيعات إضافة إلى هبوط سعر الخامات عالميا ومحليا.

وقال عبدالخالق فرحات، رئيس شركة المتحدة للتجارة والمقاولات، لـ”المال”: إن أسعار الحديد في مصر شهدت ثباتًا خلال تعاملات الأسبوع، في الوقت الذي تعانى فيه سوق الحديد ركودا شبه كامل في الإقبال والتعاملات نتيجه حالة حظر التجول الذي فرضته الحكومة مؤخرًا على خلفية الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

أسعار الحديد اليوم في السوق المصرية:

النوعالسعر بالجنيه
حديد عز10214
حديد بشاي9900
حديد المصريين10100
حديد الجارحي9900
حديد السويس للصلب9500
حديد المراكبي9400
حديد الكومي9400
حديد العشري9500

وربما تختلف الأسعار المذكورة في هذا التقرير من محافظة لأخرى، حيث يزيد سعر الطن بحد أقصى 200 جنيه في المحافظات البعيدة على مواقع التصنيع.

الحديد

ويختلف سعر طن الحديد باختلاف الشركات المصنعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع لاسم الشركة المنتجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

ترقب لمزيد من خفض سعر الحديد

وأشار فرحات إلى قرار الحكومة مؤخرا بمنع التراخيص الخاصة بالبناء بكل من القاهرة الكبري والاسكندرية وكافة عواصم المحافظات لمدة ستة أشهر ، موضحا أن بعض الشركات ستقوم بتحفيز السوق لمحاربة الركود ونتيجة تزايد المخزون في المصانع، إضافة إلى إغلاق بعض المصانع جزئيًا وخفض العمالة نتيجة المخاوف من فيروس كورونا.

وأوضح أن أغلب الشركات تسعى للاستحواذ على نسبة من التوريدات للمشروعات القومية مثل العاصمه الإدارية والعلمين الجديدة والطرق وغيرها، ما يساعد على تصريف المخزون وإنقاذ المصانع من الإغلاق.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزى المصرى أن إجمالى إنتاج مصر من الحديد، خلال يناير حتى نوفمبر 2019 بلغ نحو 6.653 مليون طن، بنسبة تراجع تصل إلى 10.5% عن الفترة المقابلة من عام 2018 التى سجلت فيها 7.434 مليون طن.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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