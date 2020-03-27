أسعار الحديد في مصر اليوم 27-3-2020.. «عز» يسجل 10214 جنيهًا

تراجعت أسعار خامات الحديد عالميًا على خلفية أزمة فيروس كورونا، فيما شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم 27-3-2020 استقرارًا في السوق المحلية، بعد موجة ارتفاع طفيفة الأسبوع الماضي، ليتراوح متوسط طن حديد التسليح ما بين 9500-10100 جنيه.

وتسود توقعات بتراجع سعر الحديد في مصر خلال شهر ابريل المقبل ، وذلك على خلفيه تراجعه عالميا، إضافة الى خفض الحكومة منتصف مارس أسعار الغاز للمصانع لتصل إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مع خفض سعر الكهرباء بنحو 10 قروش مع تثبيت الأسعار لمدة 3-5 سنوات.

وقال خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد لـ “المال”: إن هناك شبه توقف في تجارة الحديد خلال الأيام الجارية على خلفيه عدد من القرارات، أبرزها حظر التحرك وعدم وجود تداول في السوق نتيجة التخوفات من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن هناك نوعا من الضبابية في السوق حاليا بعد تراجع الأسعار عالميًا، لكنه توقع هبوط أسعار الحديد في مصر نتيجة حالة الركود التي يعاني منها القطاع وتراجع الخامات.

أسعار الحديد اليوم في السوق المصرية :

النوع السعر بالجنيه حديد عز 10214 حديد بشاي 9950 حديد المصريين 10100 حديد الجارحي 9900 حديد السويس للصلب 10110 حديد المراكبي 9600 حديد الكومي 9400 حديد العشري 9500

وربما تختلف الأسعار المذكورة في هذا التقرير من محافظة لأخرى، حيث يزيد سعر الطن بحد أقصى 200 جنيه في المحافظات البعيدة على مواقع التصنيع.

وكانت شركة حديد عز قد أعلنت أن قرار رئيس الوزراء المصرى بخفض أسعار الغاز الطبيعى للمصانع سيسهم فى تخفيض تكاليف الإنتاج لكل طن من المنتج النهائى.

ويختلف سعر طن الحديد باختلاف الشركات المصنعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع لاسم الشركة المنتجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

ركود حاد في مبيعات الحديد والإغلاق جزئيًا

وقال عبدالخالق فرحات احد تجار مواد البناء لـ”المال” إن هناك تراجعا كبيرا للغاية في الطلب على الحديد، وركودا كبيرا خلال الأيام الجارية، إضافة الى اغلاق بعض المصانع جزئيا وخفض العمالة نتيجة المخاوف من فيروس كورونا.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزى المصرى أن إجمالى إنتاج مصر من الحديد، خلال يناير حتى نوفمبر 2019 بلغ نحو 6.653 مليون طن، بنسبة تراجع تصل إلى 10.5% عن الفترة المقابلة من عام 2018 التى سجلت فيها 7.434 مليون.