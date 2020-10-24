أسعار الحديد في مصر اليوم 24-10-2020 واستقرار حديد التسليح

شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم السبت 24-10–2020، استقرارا للأسبوع الرابع على التوالي بشكل ملحوظ فى السوق المحلية، بعد ارتفاعها الشهر الماضي، ليسجل متوسط طن حديد التسليح في مصر بين 9500-10000 جنيه.

وسجلت الأسعار ارتفاعات بشكل متتالٍ بين المصانع خلال الشهر الماضي، ومن المرتقب أن يشهد استقرار على خلفية ثبات أسعار الخامات عالميًا بنسب متفاوتة خلال الأيام الحالية. سعر الحديد اليوم

من جانبه، قال خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد لـ”المال”، إن أسعار الحديد في مصر لم تتغير منذ الشهر الماضي بشكل ملحوظ، مع توقف كامل لحركة البناء في مصر نتيجة قرار وقف تراخيص البناء، لكن ارتفاعها بشكل طفيف يأتي على خلفية الصعود عالميا.

أسعار الحديد اليوم في السوق المصرية:

النوع السعر بالجنيه أسعار حديد عز 10100 أسعار حديد بشاي 9950 أسعار حديد المصريين 10000 أسعار حديد الجارحي 9950 أسعار حديد السويس للصلب 10000 أسعار حديد المراكبي 9900 أسعار حديد الكومي 9700 أسعار حديد العلا 9700

ومن الممكن أن تختلف أسعار الحديد المذكورة في هذا التقرير من محافظة لأخرى، ويزيد سعر الطن بحد أقصى 200 جنيه في المحافظات البعيدة على مواقع التصنيع.

ويختلف سعر الحديد بالطن باختلاف الشركات المصنعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع لاسم الشركة المنتجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار.

ترقب من التجار لقرارات الحكومة حول استئناف البناء

وقال الدجوي إن أسعار الحديد في مصر اليوم تشهد ركودا بشكل كبير نتيجة الإجراءات الحكومية، واستمرار أزمة كورونا وعدم انتهاء مهلة التصالح على البناء المخالف.

ولفت إلى أنه من المرتقب أن تشهد السوق رواجا الفترة المقبلة مع اقتراب موعد اعادة البناء مجددا في بعض الأماكن كذلك عودة البناء لبعض الحالات.

وكانت شركة حديد عز أعلنت زيادة في مطلع الشهر الماضي بنحو 350 جنيهًا، وتبعتها شركة المراكبي للصلب بزيادة أسعارها 450 جنيها الطن، ليسجل سعر طن المراكبي نحو 9900 جنيه أرض مصنع، فيما لم تعلن بقية الشركات عن أسعار الحديد في مصر.

وأشار الدجوي إلى أن قرار الحكومة مؤخرًا بمنع التراخيص الخاصة بالبناء بكل من القاهرة الكبرى والإسكندرية وكل عواصم المحافظات، تسبب في خفض الطاقات الإنتاجية للمصانع، كما ان بعض التجار لا تقوم بالشراء حاليا نظرا لعدم وضوح الرؤية وعدم تصريف المنتج.

وأضاف أن أغلب الشركات قامت بخفض طاقاتها الإنتاجية نظرًا لصعوبة تصريف المخزون.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزى المصرى أن إجمالى إنتاج مصر من الحديد، خلال العام الماضي من يناير حتى ديسمبر 2019 بلغ 7.474 مليون طن، فيما بلغ إجمالى مبيعات العام الماضي 7.344 مليون.