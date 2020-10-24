اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد في مصر اليوم 24-10-2020 واستقرار حديد التسليح

شهدت استقرارا للأسبوع الرابع على التوالي بشكل ملحوظ فى السوق المحلية، بعد ارتفاعها الشهر الماضي
عمر سالم 8:51 م, السبت, 24 أكتوبر 20 8:51 م, السبت, 24 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم السبت 24-10–2020، استقرارا للأسبوع الرابع على التوالي بشكل ملحوظ فى السوق المحلية، بعد ارتفاعها الشهر الماضي، ليسجل متوسط طن حديد التسليح في مصر بين 9500-10000 جنيه.

وسجلت الأسعار ارتفاعات بشكل متتالٍ بين المصانع خلال الشهر الماضي، ومن المرتقب أن يشهد استقرار على خلفية ثبات أسعار الخامات عالميًا بنسب متفاوتة خلال الأيام الحالية.

سعر الحديد اليوم

من جانبه، قال خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد لـ”المال”، إن أسعار الحديد في مصر لم تتغير منذ الشهر الماضي بشكل ملحوظ، مع توقف كامل لحركة البناء في مصر نتيجة قرار وقف تراخيص البناء، لكن ارتفاعها بشكل طفيف يأتي على خلفية الصعود عالميا.

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 20 أكتوبر 2020 فى مصر

أسعار الحديد اليوم في السوق المصرية:

النوعالسعر بالجنيه
أسعار حديد عز10100
أسعار حديد بشاي9950
أسعار حديد المصريين10000
أسعار حديد الجارحي9950
أسعار حديد السويس للصلب10000
أسعار حديد المراكبي9900
أسعار حديد الكومي9700
أسعار حديد العلا9700

ومن الممكن أن تختلف أسعار الحديد المذكورة في هذا التقرير من محافظة لأخرى، ويزيد سعر الطن بحد أقصى 200 جنيه في المحافظات البعيدة على مواقع التصنيع.

الحديد

ويختلف سعر الحديد بالطن باختلاف الشركات المصنعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع لاسم الشركة المنتجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار.

اقرأ أيضا  القوي العاملة : إجراءات قانونية ضد المسئول الذي أساء لدولة الكويت

ترقب من التجار لقرارات الحكومة حول استئناف البناء

وقال الدجوي إن أسعار الحديد في مصر اليوم تشهد ركودا بشكل كبير نتيجة الإجراءات الحكومية، واستمرار أزمة كورونا وعدم انتهاء مهلة التصالح على البناء المخالف.

ولفت إلى أنه من المرتقب أن تشهد السوق رواجا الفترة المقبلة مع اقتراب موعد اعادة البناء مجددا في بعض الأماكن كذلك عودة البناء لبعض الحالات.

وكانت شركة حديد عز أعلنت زيادة في مطلع الشهر الماضي بنحو 350 جنيهًا، وتبعتها شركة المراكبي للصلب بزيادة أسعارها 450 جنيها الطن، ليسجل سعر طن المراكبي نحو 9900 جنيه أرض مصنع، فيما لم تعلن بقية الشركات عن أسعار الحديد في مصر.

اقرأ أيضا  الحكومة : برنامج لتشغيل السيدات بالمحافظات لتحفيزهن على تنظيم الأسرة

وأشار الدجوي إلى أن قرار الحكومة مؤخرًا بمنع التراخيص الخاصة بالبناء بكل من القاهرة الكبرى والإسكندرية وكل عواصم المحافظات، تسبب في خفض الطاقات الإنتاجية للمصانع، كما ان بعض التجار لا تقوم بالشراء حاليا نظرا لعدم وضوح الرؤية وعدم تصريف المنتج.

وأضاف أن أغلب الشركات قامت بخفض طاقاتها الإنتاجية نظرًا لصعوبة تصريف المخزون.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزى المصرى أن إجمالى إنتاج مصر من الحديد، خلال العام الماضي من يناير حتى ديسمبر 2019 بلغ 7.474 مليون طن، فيما بلغ إجمالى مبيعات العام الماضي 7.344 مليون.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

مصر تقتنص المركز الثاني عالميا في إنتاج الطماطم المجففة

الصاوي أحمد 9:26 م, السبت, 24 أكتوبر 20

أسعار الكتاكيت بين 7-11 جنيهًا اليوم السبت 24-10-2020

دعاء حسني 5:58 م, السبت, 24 أكتوبر 20

القوي العاملة : إجراءات قانونية ضد المسئول الذي أساء لدولة الكويت

دعاء حسني 5:28 م, السبت, 24 أكتوبر 20

«فود هاوس» تعتزم نقل توكيلات مياه «سبلندور» العالمية إلى مصر

محمد مجدي 3:35 م, السبت, 24 أكتوبر 20

مركز بحوث الصحراء يدعم مزارعي الزيتون بمطروح

الصاوي أحمد 2:51 م, السبت, 24 أكتوبر 20

محافظ القاهرة يؤكد جاهزية معدات ووحدات التدخل السريع لشفط مياه الأمطار

عصام عميرة 12:20 م, السبت, 24 أكتوبر 20