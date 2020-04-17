أسعار الحديد في مصر اليوم 17-4-2020.. ثبات «عز» و«المصريين»

استقرت أسعار الحديد في مصر اليوم الجمعة 17-4-2020، خلال التعاملات السوق المحلية، بعد موجة انخفاض طفيفة.

وقامت بعض الشركات بخفض أسعارها مؤخرًا، فيما لم تعلن أى شركة عن أسعار جديدة الأسبوع الحالي، ليستقر متوسط طن حديد التسليح ما بين 9500-10100 جنيه.

وكانت هناك توقعات بانخفاض سعر الحديد في مصر خلال شهر أبريل الحالي، نتيجة تراجع حاد فى المبيعات إضافة إلى هبوط سعر الخامات عالميا ومحليا.

كما قامت الحكومة منتصف مارس بخفض أسعار الغاز للمصانع، لتصل إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مع خفض سعر الكهرباء بنحو 10 قروش مع تثبيت الأسعار لمدة 3-5 سنوات يبدأ تطبيقها أبريل الحالى، مع خفض سعر البنزين والمازوت مؤخرًا.

وقال عبدالخالق فرحات، رئيس شركة المتحدة للتجارة والمقاولات، لـ”المال”: إن أسعار الحديد اليوم شهدت ثباتًا خلال تعاملات الأسبوع، في الوقت الذي تعانى فيه سوق الحديد ركودا شبه كامل في الإقبال والتعاملات نتيجه حالة حظر التجول الذي فرضته الحكومة مؤخرًا على خلفية الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

أسعار الحديد اليوم في السوق المصرية:

النوع السعر بالجنيه حديد عز 10214 حديد بشاي 9900 حديد المصريين 10100 حديد الجارحي 9900 حديد السويس للصلب 9500 حديد المراكبي 9400 حديد الكومي 9400 حديد العشري 9500

وربما تختلف الأسعار المذكورة في هذا التقرير من محافظة لأخرى، حيث يزيد سعر الطن بحد أقصى 200 جنيه في المحافظات البعيدة على مواقع التصنيع.

ويختلف سعر طن الحديد باختلاف الشركات المصنعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع لاسم الشركة المنتجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

ترقب لمزيد من خفض سعر الحديد

وأشار فرحات إلى توقف البناء ببعض المحافظات لحين انتهاء أزمة كورونا ، موضحا أن بعض الشركات ستقوم بتحفيز السوق لمحاربة الركود ونتيجة تزايد المخزون في المصانع، إضافة إلى إغلاق بعض المصانع جزئيًا وخفض العمالة نتيجة المخاوف من فيروس كورونا.

وأوضح أن أغلب الشركات تسعى للاستحواذ على نسبة من التوريدات للمشروعات القومية مثل العاصمه الإدارية والعلمين الجديدة والطرق وغيرها، ما يساعد على تصريف المخزون وإنقاذ المصانع من الإغلاق.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزى المصرى أن إجمالى إنتاج مصر من الحديد، خلال يناير حتى نوفمبر 2019 بلغ نحو 6.653 مليون طن، بنسبة تراجع تصل إلى 10.5% عن الفترة المقابلة من عام 2018 التى سجلت فيها 7.434 مليون طن.