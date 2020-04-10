أسعار الحديد في مصر اليوم 10-4-2020 .. تراجع طن «التسليح»

شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم 10-4-2020 تراجعا منذ أيام في السوق المحلية، بعد موجة ارتفاع طفيفة، وقامت بعض الشركات بخفض أسعارها نتيجة تراجع أسعار خامات الحديد عالميًا على خلفية أزمة فيروس كورونا، ليتراوح متوسط طن حديد التسليح ما بين…

شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم 10-4-2020 تراجعا منذ أيام في السوق المحلية، بعد موجة ارتفاع طفيفة، وقامت بعض الشركات بخفض أسعارها نتيجة تراجع أسعار خامات الحديد عالميًا على خلفية أزمة فيروس كورونا، ليتراوح متوسط طن حديد التسليح ما بين 9500-10100 جنيه.

وتسود توقعات بتراجع سعر الحديد في مصر خلال شهر أبريل الجاري، وذلك نتيجة تراجع حاد فى المبيعات إضافة إلى هبوط سعر الخامات عالميا ومحليا، كما قامت الحكومة منتصف مارس بخفض أسعار الغاز للمصانع لتصل إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مع خفض سعر الكهرباء بنحو 10 قروش مع تثبيت الأسعار لمدة 3-5 سنوات يبدء تطبيقها أبريل الجارى.

وقال عبدالخالق فرحات أحد تجار مواد البناء ، لـ “المال”: إن سوق الحديد ومواد البناء يعاني من ركود شبه كامل في الاقبال والتعاملات نتيجه حالة حظر التجول الذي فرضته الحكومة مؤخرا على خلفية الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

أسعار الحديد اليوم في السوق المصرية :

النوع السعر بالجنيه حديد عز 10214 حديد بشاي 9900 حديد المصريين 10100 حديد الجارحي 9900 حديد السويس للصلب 9500 حديد المراكبي 9400 حديد الكومي 9400 حديد العشري 9500

وربما تختلف الأسعار المذكورة في هذا التقرير من محافظة لأخرى، حيث يزيد سعر الطن بحد أقصى 200 جنيه في المحافظات البعيدة على مواقع التصنيع.

ويختلف سعر طن الحديد باختلاف الشركات المصنعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع لاسم الشركة المنتجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

ترقب لمزيد من خفض سعر الحديد

واشار فرحات الى ان الركود قد يدفع بعض الشركات لمزيد من خفض اسعارها خلال الايام المقبلة نتيجة تزايد المخزون في المصانع ، إضافة الى اغلاق بعض المصانع جزئيا وخفض العمالة نتيجة المخاوف من فيروس كورونا.

واوضح ان اغلب الشركات تسعي للاستحواذ علي نسبة من التوريدات للمشروعات القومية مثل العاصمه الادارية والعلمين الجديدة والطرق وغيرها مما يساعد على تصريف المخزون وانقاذ المصانع من الاغلاق.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزى المصرى أن إجمالى إنتاج مصر من الحديد، خلال يناير حتى نوفمبر 2019 بلغ نحو 6.653 مليون طن، بنسبة تراجع تصل إلى 10.5% عن الفترة المقابلة من عام 2018 التى سجلت فيها 7.434 مليون طن.