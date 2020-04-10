اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد في مصر اليوم 10-4-2020 .. تراجع طن «التسليح»

شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم 10-4-2020 تراجعا منذ أيام في السوق المحلية، بعد موجة ارتفاع طفيفة، وقامت بعض الشركات بخفض أسعارها نتيجة تراجع أسعار خامات الحديد عالميًا على خلفية أزمة فيروس كورونا، ليتراوح متوسط طن حديد التسليح ما بين…

عمر سالم 10:12 ص, الجمعة, 10 أبريل 20 10:12 ص, الجمعة, 10 أبريل 20

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شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم 10-4-2020 تراجعا منذ أيام في السوق المحلية، بعد موجة ارتفاع طفيفة، وقامت بعض الشركات بخفض أسعارها نتيجة تراجع أسعار خامات الحديد عالميًا على خلفية أزمة فيروس كورونا، ليتراوح متوسط طن حديد التسليح ما بين 9500-10100 جنيه.

وتسود توقعات بتراجع سعر الحديد في مصر خلال شهر أبريل الجاري، وذلك نتيجة تراجع حاد فى المبيعات إضافة إلى هبوط سعر الخامات عالميا ومحليا، كما قامت الحكومة منتصف مارس بخفض أسعار الغاز للمصانع لتصل إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مع خفض سعر الكهرباء بنحو 10 قروش مع تثبيت الأسعار لمدة 3-5 سنوات يبدء تطبيقها أبريل الجارى.

وقال عبدالخالق فرحات أحد تجار مواد البناء ، لـ “المال”: إن سوق الحديد ومواد البناء يعاني من ركود شبه كامل في الاقبال والتعاملات نتيجه حالة حظر التجول الذي فرضته الحكومة مؤخرا على خلفية الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

أسعار الحديد اليوم في السوق المصرية :

النوعالسعر بالجنيه
حديد عز10214
حديد بشاي9900
حديد المصريين10100
حديد الجارحي9900
حديد السويس للصلب9500
حديد المراكبي9400
حديد الكومي9400
حديد العشري9500

وربما تختلف الأسعار المذكورة في هذا التقرير من محافظة لأخرى، حيث يزيد سعر الطن بحد أقصى 200 جنيه في المحافظات البعيدة على مواقع التصنيع.

الحديد

ويختلف سعر طن الحديد باختلاف الشركات المصنعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع لاسم الشركة المنتجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

ترقب لمزيد من خفض سعر الحديد

واشار فرحات الى ان الركود قد يدفع بعض الشركات لمزيد من خفض اسعارها خلال الايام المقبلة نتيجة تزايد المخزون في المصانع ، إضافة الى اغلاق بعض المصانع جزئيا وخفض العمالة نتيجة المخاوف من فيروس كورونا.

واوضح ان اغلب الشركات تسعي للاستحواذ علي نسبة من التوريدات للمشروعات القومية مثل العاصمه الادارية والعلمين الجديدة والطرق وغيرها مما يساعد على تصريف المخزون وانقاذ المصانع من الاغلاق.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزى المصرى أن إجمالى إنتاج مصر من الحديد، خلال يناير حتى نوفمبر 2019 بلغ نحو 6.653 مليون طن، بنسبة تراجع تصل إلى 10.5% عن الفترة المقابلة من عام 2018 التى سجلت فيها 7.434 مليون طن.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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