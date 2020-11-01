اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد في مصر اليوم 1-11-2020

أعلنت شركة حديد عز ثبات أسعار الحديد في مصر اليوم الأحد، للشهر الثاني على التوالي ، وتم الإعلان عن الأسعار لشهر نوفمبر الحالي، على أن يتم تطبيق تلك الأسعار بداية من غدا الإثنين  2-11-2020. قال عبد الخالق فرحات، رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد…

عمر سالم 7:43 م, الأحد, 1 نوفمبر 20 7:43 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

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أعلنت شركة حديد عز ثبات أسعار الحديد في مصر اليوم الأحد، للشهر الثاني على التوالي ، وتم الإعلان عن الأسعار لشهر نوفمبر الحالي، على أن يتم تطبيق تلك الأسعار بداية من غدا الإثنين  2-11-2020.

قال عبد الخالق فرحات، رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء، إن الشركة أرسلت إخطارًا لوكلائها يفيد باستقرار أسعار الحديد في مصر خلال الأسبوع الحالي، لتسجل أسعار حديد عز نحو 10100جنيه لطن حديد التسليح لتسليم أرض مصنع.

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وأضاف فرحات، في تصريحات، لـ«المال»، أن الشركة كانت قد قامت بتثبيت أسعارها خلال أكتوبر الماضي حتى أمس السبت المقبل، وسط عدم وضوح الرؤية الخاصة بالسوق االعالمية  وتذبذب الأسعار ، وعودة بعض الدول للاغلاق مجددا نتيجة فيروس كورونا.

كانت شركة حديد عز قد قامت بزيادة أسعارها خلال سبتمبر بنحو 350 جنيهًا ليسجل حديد عز نحو 10100 جنيهًا للمستهلك.

ويختلف سعر طن الحديد باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

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الغموض والركود يسيطران على السوق المحلية

وأشار فرحات إلى أن قرار الحكومة بمنع التراخيص الخاصة بالبناء بكل من القاهرة الكبرى والإسكندرية وكل عواصم المحافظات لمدة 6 أشهر، ساهم بمزيد من الركود بكافة قطاعات البناء.

موضحًا أن بعض الشركات ستقوم بتحفيز السوق لمحاربة الركود ونتيجة تزايد المخزون في المصانع، وعدم قيام البعض بالشراء انتظارًا لتراجع السعر.

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وأوضح أن أغلب الشركات تسعى لتصريف المخزون وإنقاذ المصانع من الإغلاق ، كما ان البعض قام بخفض الطاقات الانتاجيه للمصانع لحين عود حركة البناء مجددا.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزى المصرى أن إجمالى إنتاج مصر من الحديد، خلال العام الماضي من يناير حتى ديسمبر 2019 بلغ نحو 7.474 مليون طن، فيما بلغ إجمالى مبيعات العام الماضي نحو 7.344 مليون

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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